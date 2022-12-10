Брентфорд с Ярмолюком и Бордо с Игнатенко сыграли товарищеский матч
Победу одержала французская команда
В субботу, 10 декабря, состоялся товарищеский матч между английским «Брентфордом» и французским «Бордо». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу французов.
В составе английской команды с первых минут вышел 18-летний Егор Ярмолюк, который по итогу провел все 90 минут на поле. Результативными действиями не отметился. А вот в старте «Бордо» места украинцe Даниилу Игнатенко не нашлось. Тем не менее тренер выпустил его на второй тайм и Даниил отыграл 45 минут.
Товарищеский матч. 10 декабря
«Брентфорд» (Англия) – «Бордо» (Франция) – 1:2
Голы: Гилберт, 16 – Давиташвили, 24, Маджа, 39
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