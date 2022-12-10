Брентфорд с Ярмолюком и Бордо с Игнатенко сыграли товарищеский матч

В субботу, 10 декабря, состоялся товарищеский матч между английским «Брентфордом» и французским «Бордо». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу французов.

В составе английской команды с первых минут вышел 18-летний Егор Ярмолюк, который по итогу провел все 90 минут на поле. Результативными действиями не отметился. А вот в старте «Бордо» места украинцe Даниилу Игнатенко не нашлось. Тем не менее тренер выпустил его на второй тайм и Даниил отыграл 45 минут.

Товарищеский матч. 10 декабря

«Брентфорд» (Англия) – «Бордо» (Франция) – 1:2

Голы: Гилберт, 16 – Давиташвили, 24, Маджа, 39