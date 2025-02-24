Все согласовано, но... Трансфер звезды Сантоса в Динамо может сорваться

Переход полузащитника «Сантоса» Мигелито в киевское «Динамо» может сорваться, сообщает журналист Агустин Суарес.

По его информации, украинский и бразильский клубы полностью согласовали условия аренды 20-летнего хавбека с возможностью выкупа его контракта.

Однако для перехода есть существенная преграда: у игрока возникла задержка с получением украинской визы, что может сорвать сделку.

В то же время отмечается, что окружение боливийского полузащитника надеется решить эту проблему до конца текущей недели.

Сообщалось, что Неймар поспособствовал переходу Мигелито в «Динамо».