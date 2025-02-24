Все согласовано, но... Трансфер звезды Сантоса в Динамо может сорваться
Мигелито может остаться в бразильском клубе
Переход полузащитника «Сантоса» Мигелито в киевское «Динамо» может сорваться, сообщает журналист Агустин Суарес.
По его информации, украинский и бразильский клубы полностью согласовали условия аренды 20-летнего хавбека с возможностью выкупа его контракта.
Однако для перехода есть существенная преграда: у игрока возникла задержка с получением украинской визы, что может сорвать сделку.
В то же время отмечается, что окружение боливийского полузащитника надеется решить эту проблему до конца текущей недели.
Сообщалось, что Неймар поспособствовал переходу Мигелито в «Динамо».
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