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  4. Все согласовано, но... Трансфер звезды Сантоса в Динамо может сорваться
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 15:11 |
661
0

Все согласовано, но... Трансфер звезды Сантоса в Динамо может сорваться

Мигелито может остаться в бразильском клубе

24 февраля 2025, 15:11 |
661
0
Все согласовано, но... Трансфер звезды Сантоса в Динамо может сорваться
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигелито

Переход полузащитника «Сантоса» Мигелито в киевское «Динамо» может сорваться, сообщает журналист Агустин Суарес.

По его информации, украинский и бразильский клубы полностью согласовали условия аренды 20-летнего хавбека с возможностью выкупа его контракта.

Однако для перехода есть существенная преграда: у игрока возникла задержка с получением украинской визы, что может сорвать сделку.

В то же время отмечается, что окружение боливийского полузащитника надеется решить эту проблему до конца текущей недели.

Сообщалось, что Неймар поспособствовал переходу Мигелито в «Динамо».

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Динамо Киев трансферы Сантос чемпионат Бразилии по футболу трансферы УПЛ Мигелито (Мигель Терсерос) аренда игрока
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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