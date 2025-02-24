Заключительный матч тура. Стали известны составы Шахтера и Левого Берега

24 февраля в заключительном матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Шахтер» и «Левый Берег».

Поединок начнется в 18:00 на «Арене Львов» во Львове.

Донецкий «Шахтер» подходит к этому матчу на третьей позиции турнирной таблицы, тогда как «Левый Берег» занимает 14-е место.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами:

«Шахтер»: Ризнык, Траоре, Бондарь, Крыськив, Швед, Кевин, Азаров, Винисиус, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо.

«Левый Берег»: Механов, Астахов, Семенов, Шаповал, Сидней, Дедух, М. Когут, И. Когут, Синица, Шастал, Сухоручко.