Заключительный матч тура. Стали известны составы Шахтера и Левого Берега
Команды закроют розыгрыш 18-го тура УПЛ
24 февраля в заключительном матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Шахтер» и «Левый Берег».
Поединок начнется в 18:00 на «Арене Львов» во Львове.
Донецкий «Шахтер» подходит к этому матчу на третьей позиции турнирной таблицы, тогда как «Левый Берег» занимает 14-е место.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами:
«Шахтер»: Ризнык, Траоре, Бондарь, Крыськив, Швед, Кевин, Азаров, Винисиус, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо.
«Левый Берег»: Механов, Астахов, Семенов, Шаповал, Сидней, Дедух, М. Когут, И. Когут, Синица, Шастал, Сухоручко.
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