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  4. Заключительный матч тура. Стали известны составы Шахтера и Левого Берега
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 16:55 |
476
1

Заключительный матч тура. Стали известны составы Шахтера и Левого Берега

Команды закроют розыгрыш 18-го тура УПЛ

24 февраля 2025, 16:55 |
476
1
Заключительный матч тура. Стали известны составы Шахтера и Левого Берега
УПЛ. Арена Львов

24 февраля в заключительном матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Шахтер» и «Левый Берег».

Поединок начнется в 18:00 на «Арене Львов» во Львове.

Донецкий «Шахтер» подходит к этому матчу на третьей позиции турнирной таблицы, тогда как «Левый Берег» занимает 14-е место.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами:

«Шахтер»: Ризнык, Траоре, Бондарь, Крыськив, Швед, Кевин, Азаров, Винисиус, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо.

«Левый Берег»: Механов, Астахов, Семенов, Шаповал, Сидней, Дедух, М. Когут, И. Когут, Синица, Шастал, Сухоручко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Левый Берег Киев Шахтер - Левый Берег стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Ivan_33Ob
Що це за дубль від пушича ?) Наївно думає що так легко обіграє ЛБ ?) Цікаво цікаво )) 
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