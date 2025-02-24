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Турция
24 февраля 2025, 16:53 | Обновлено 24 февраля 2025, 16:54
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Посодействовали победе. Оценки украинцев в матче Трабзонспор – Газиантеп

Сикан, Зубков и Батагов удачно проявили себя

24 февраля 2025, 16:53 | Обновлено 24 февраля 2025, 16:54
240
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Посодействовали победе. Оценки украинцев в матче Трабзонспор – Газиантеп
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

23 февраля турецкий «Трабзонспор» встретился с клубом «Газиантеп» в 25-м туре национальной лиги.

Минимальную победу в матче оформили хозяева, одолевшие соперника со счетом 3:2.

Все три украинца «Трабзонспора» вышли в стартовом составе, однако только двое игроков оставили свой след в матче. Арсений Батагов и Александр Зубков отличились ассистом, в то время как Даниил Сикан покинул поле без результативных действий.

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После финального свистка статистический портал WhoScored опубликовал оценки футболистов. Самый высокий балл среди украинцев получил Александр Зубков – 7.7. Не так высоко был оценен Арсений Батагов, также отличившийся результативным действием – всего 6.9 баллов. А вот Даниил Сикан не поразил экспертов игрой, поэтому получил 6.4 балла.

Лучшим игроком встречи признан вингер «Трабзонспора» Эдин Вешча. Именно благодаря забитому голу и результативной передаче выступление футболиста оценили в 9 баллов.

Оценки матча «Трабзонспор» – «Газиантеп» от WhoScored

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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Газиантеп Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов оценки WhoScored
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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