Посодействовали победе. Оценки украинцев в матче Трабзонспор – Газиантеп

23 февраля турецкий «Трабзонспор» встретился с клубом «Газиантеп» в 25-м туре национальной лиги.

Минимальную победу в матче оформили хозяева, одолевшие соперника со счетом 3:2.

Все три украинца «Трабзонспора» вышли в стартовом составе, однако только двое игроков оставили свой след в матче. Арсений Батагов и Александр Зубков отличились ассистом, в то время как Даниил Сикан покинул поле без результативных действий.

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После финального свистка статистический портал WhoScored опубликовал оценки футболистов. Самый высокий балл среди украинцев получил Александр Зубков – 7.7. Не так высоко был оценен Арсений Батагов, также отличившийся результативным действием – всего 6.9 баллов. А вот Даниил Сикан не поразил экспертов игрой, поэтому получил 6.4 балла.

Лучшим игроком встречи признан вингер «Трабзонспора» Эдин Вешча. Именно благодаря забитому голу и результативной передаче выступление футболиста оценили в 9 баллов.

Оценки матча «Трабзонспор» – «Газиантеп» от WhoScored