Посодействовали победе. Оценки украинцев в матче Трабзонспор – Газиантеп
Сикан, Зубков и Батагов удачно проявили себя
23 февраля турецкий «Трабзонспор» встретился с клубом «Газиантеп» в 25-м туре национальной лиги.
Минимальную победу в матче оформили хозяева, одолевшие соперника со счетом 3:2.
Все три украинца «Трабзонспора» вышли в стартовом составе, однако только двое игроков оставили свой след в матче. Арсений Батагов и Александр Зубков отличились ассистом, в то время как Даниил Сикан покинул поле без результативных действий.
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После финального свистка статистический портал WhoScored опубликовал оценки футболистов. Самый высокий балл среди украинцев получил Александр Зубков – 7.7. Не так высоко был оценен Арсений Батагов, также отличившийся результативным действием – всего 6.9 баллов. А вот Даниил Сикан не поразил экспертов игрой, поэтому получил 6.4 балла.
Лучшим игроком встречи признан вингер «Трабзонспора» Эдин Вешча. Именно благодаря забитому голу и результативной передаче выступление футболиста оценили в 9 баллов.
Оценки матча «Трабзонспор» – «Газиантеп» от WhoScored
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