Металлист 1925 – Буковина – 2:2. Видео голов и обзор матча

«Буковина» и «Металлист 1925» продолжают подготовку ко второй части сезона. Команды провели результативный спарринг в Винниках Львовской области.

«Металлист 1925» и «Буковина» выступают в Первой лиге. После первой части сезона «Буковина» идет на восьмой позиции. «Металлист 1925» занимает в турнирной таблице пятое место.

Счет в матче открыла «Буковина». На 24-й минуте Богдан Бойчук на замахе убрал защитника и отправил мяч в ворота. А через восемь минут Даниил Гончарук удвоил преимущество подопечных Григория Чурилова.

«Металлист 1925» сократил отставание еще до перерыва. На 39-й минуте Сергей Стень реализовал пенальти. Спастись от поражения харьковский клуб смог на 90-й минуте благодаря точному удару Рамика Гаджиева.

Товарищеский матч. 27 февраля, Винники

«Металлист 1925» – «Буковина» – 2:2

Голы: Стень 39 (пен), Гаджиев 90 – Бойчук 24, Гончарук 32

«Металлист 1925»: Варакута (Проценко 46), Капинус, Имереков (к), Снурницын, Черноморец, Литвиненко, Гаджиев, Панченко (Кондратюк 64), Чурко (Король 25), Стень (Пушкуца 61).

«Буковина»: Пономаренко (Погорелый, 60), Солдат (Шинкаренко, 60), Лопыренок (Дудник, 60), Безуглый (Прокопчук, 60), Рудавский (Морговский, 60), Кольцов (к) (Бусько, 60), Тищенко (4) (Хамелюк, 60), Бодня (Голубь, 60), Гончарук (Стецюра, 60), Бойчук (Андрейчук, 60).

Запасной: Илика.

Предупреждения: Имереков 15, Бугай 72 – Дудник 89.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча