Металлист 1925 и Буковина проводят спарринг. Стартовые составы

«Буковина» и «Металлист 1925» продолжают подготовку ко второй части сезона. Команды проводят спарринг в Винниках львовской области.

«Металлист 1925» и «Буковина» выступают в Первой лиге. После первой части сезона харьковский клуб занимает в турнирной таблице пятое место. У команды Патрика ван Леувена 25 очков после 14 матчей (7 побед, 4 ничьи и 3 поражения).

Показатели «Буковины» немного скромнее. У команды 20 очков (5 побед, 5 ничьих, 4 поражения) и восьмое место.

Для «Буковины» этот спарринг станет заключительным во второй части учебно-тренировочных сборов. После матча с «Металлистом 1925» команда отправится в Черновцы.