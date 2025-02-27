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Украина. Первая лига
27 февраля 2025, 13:40 |
241
0

Результативная ничья. Металлист 1925 и Буковина провели спарринг

Команды Первой лиги сыграли контрольный матч на учебно-тренировочных сборах

27 февраля 2025, 13:40 |
241
0
Результативная ничья. Металлист 1925 и Буковина провели спарринг
ФК Металлист 1925

«Буковина» и «Металлист 1925» продолжают подготовку ко второй части сезона. Команды провели спарринг в Винниках Львовской области.

«Металлист 1925» и «Буковина» выступают в Первой лиге. После первой части сезона харьковский клуб занимает в турнирной таблице пятое место. «Буковина» идет на восьмой позиции.

Счет в матче открыла «Буковина» на 24-й минуте. Богдан Бойчук на замахе убрал защитника и отправил мяч в ворота. А на 32-й минуте Даниил Гончарук удвоил преимущество подопечных Григория Чурилова.

«Металлист 1925» сократил отставание еще до перерыва. На 39-й минуте Сергей Стень реализовал пенальти. Спастись от поражения харьковский клуб смог на 90-й минуте благодаря точному удару Рамика Гаджиева.

Товарищеский матч. 27 февраля, Винники

«Металлист 1925» – «Буковина» – 2:2

Голы: Стень 39 (пен), Гаджиев 90 – Бойчук 24, Гончарук 32

«Металлист 1925»: Варакута (Проценко 46), Капинус, Имереков (к), Снурницын, Черноморец, Литвиненко, Гаджиев, Панченко (Кондратюк 64), Чурко (Король 25), Стень (Пушкуца 61).

«Буковина»: Пономаренко (Погорелый, 60), Солдат (Шинкаренко, 60), Лопыренок (Дудник, 60), Безуглый (Прокопчук, 60), Рудавский (Морговский, 60), Кольцов (к) (Бусько, 60), Тищенко (4) (Хамелюк, 60), Бодня (Голубь, 60), Гончарук (Стецюра, 60), Бойчук (Андрейчук, 60).

Запасной: Илика.

Предупреждения: Имереков 15, Бугай 72 – Дудник 89.

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товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 Даниил Гончарук Богдан Бойчук Сергей Стень Рамик Гаджиев
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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