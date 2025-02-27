Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий КОЛЬЦОВ: «Нам нужно больше работать над собой»
Украина. Первая лига
27 февраля 2025, 17:02 |
148
1

Виталий КОЛЬЦОВ: «Нам нужно больше работать над собой»

Опорный полузащитник «Буковины» прокомментировал результат спарринга с «Металлистом 1925»

27 февраля 2025, 17:02 |
148
1
Виталий КОЛЬЦОВ: «Нам нужно больше работать над собой»
ФК Буковина. Виталий Кольцов

«Буковина» проводит подготовку ко второй части сезона. Второй этап учебно-тренировочных сборов команда завершила контрольным матчем с «Металлистом 1925». Игра закончилась со счетом 2:2, причем «Буковина» потеряла преимущество в два мяча. Впечатлениями о матче поделился полузащитник «Буковины» Виталий Кольцов.

– «Буковина» в сегодняшнем спарринге с «Металлистом 1925» расписала результативную ничью со счетом 2:2. Как прокомментируешь этот контрольный поединок? Доволен ли своей игрой в этом матче?

– И «Буковина», и «Металлист 1925» продемонстрировали сегодня хорошую игру. Жаль, что не удалось одержать победу, учитывая тот факт, что мы вели в счете в два мяча. Думаю, что этот матч понравился зрителям, ведь спарринг показался интересным.

– «Буковина» забила два мяча и в целом ярче действовала в первом тайме. Почему во втором тайме изменилась игра и чего, по твоему мнению, не хватило команде во второй половине этого поединка?

– Во втором тайме у нас тоже были неплохие моменты. Реализуй эти моменты – и счет был бы совсем другим. Но потом на поле появился другой состав, и эти игроки были немного уставшими, ведь вчера в спарринге с «Агробизнесом» они провели на поле большую часть игрового времени. Как раз после этого «Металлисту 1925» удалось перехватить инициативу и сравнять счет. Да, усталость сказалась, но нам нужно больше работать над собой, чтобы реализовывать все те моменты, которые мы создаем, и спокойно «закрывать» игру.

– Весной «Буковина» будет противостоять «Металлисту 1925» в «чемпионской» группе Первой лиги. Можем ли мы сказать, что уже понимаем, как именно будет играть «Металлист 1925» в чемпионате и вообще чего от них ожидать?

– До возобновления весенней части сезона остается достаточно много времени, но уже сейчас можно констатировать, что команда у них очень мастеровитая. Сегодня они сыграли против нас не оптимальным составом, поэтому делать конкретные выводы по этой игре будет не совсем правильно. Да и рисунок игры «Металлиста 1925» еще может измениться, но не думаю, что достаточно существенно, поэтому информация по сегодняшнему матчу нам, конечно, пригодится.

– В рамках первого закарпатского сбора «Буковина» провела шесть спаррингов. Что команде, по твоему мнению, удалось улучшить в своей игре? Как вообще подытожишь этот сбор?

– На этом этапе подготовки мы еще лучше наладили взаимопонимание между собой. Провели много хороших интенсивных тренировок. Думаю, что болельщики, наблюдавшие за матчами «Буковины» на сборе, могли заметить, что наша игра немного изменилась. Могу сказать, что закарпатский сбор прошел отлично. Сейчас немного отдохнем и с новыми силами снова продолжим работать.

По теме:
Металлист 1925 – Буковина – 2:2. Видео голов и обзор матча
Результативная ничья. Металлист 1925 и Буковина провели спарринг
Черновцы смогут принять четвертьфинал Кубка Украины
товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 Виталий Кольцов
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
Футбол | 26 февраля 2025, 20:24 6
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?

Необычная история для украинской Премьер-лиги...

Имад АШУР: «Любой проект требует времени, будь то Полесье или Ман Сити»
Футбол | 27 февраля 2025, 16:00 0
Имад АШУР: «Любой проект требует времени, будь то Полесье или Ман Сити»
Имад АШУР: «Любой проект требует времени, будь то Полесье или Ман Сити»

Эксклюзивное интервью наставника житомирского клуба для Sport.ua

Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Футбол | 27.02.2025, 08:26
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Две звезды. Журналисты назвали главное качество Лунина в матче Реала
Футбол | 27.02.2025, 13:56
Две звезды. Журналисты назвали главное качество Лунина в матче Реала
Две звезды. Журналисты назвали главное качество Лунина в матче Реала
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Бокс | 27.02.2025, 07:46
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Гнида сепарская!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
25.02.2025, 20:57 9
Футбол
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
25.02.2025, 21:16 11
Футбол
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
27.02.2025, 08:22 1
Футбол
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
25.02.2025, 19:07 12
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
26.02.2025, 09:30 5
Бокс
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
26.02.2025, 01:18 1
Бокс
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
26.02.2025, 22:00 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем