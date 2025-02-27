Виталий КОЛЬЦОВ: «Нам нужно больше работать над собой»

«Буковина» проводит подготовку ко второй части сезона. Второй этап учебно-тренировочных сборов команда завершила контрольным матчем с «Металлистом 1925». Игра закончилась со счетом 2:2, причем «Буковина» потеряла преимущество в два мяча. Впечатлениями о матче поделился полузащитник «Буковины» Виталий Кольцов.

– «Буковина» в сегодняшнем спарринге с «Металлистом 1925» расписала результативную ничью со счетом 2:2. Как прокомментируешь этот контрольный поединок? Доволен ли своей игрой в этом матче?

– И «Буковина», и «Металлист 1925» продемонстрировали сегодня хорошую игру. Жаль, что не удалось одержать победу, учитывая тот факт, что мы вели в счете в два мяча. Думаю, что этот матч понравился зрителям, ведь спарринг показался интересным.

– «Буковина» забила два мяча и в целом ярче действовала в первом тайме. Почему во втором тайме изменилась игра и чего, по твоему мнению, не хватило команде во второй половине этого поединка?

– Во втором тайме у нас тоже были неплохие моменты. Реализуй эти моменты – и счет был бы совсем другим. Но потом на поле появился другой состав, и эти игроки были немного уставшими, ведь вчера в спарринге с «Агробизнесом» они провели на поле большую часть игрового времени. Как раз после этого «Металлисту 1925» удалось перехватить инициативу и сравнять счет. Да, усталость сказалась, но нам нужно больше работать над собой, чтобы реализовывать все те моменты, которые мы создаем, и спокойно «закрывать» игру.

– Весной «Буковина» будет противостоять «Металлисту 1925» в «чемпионской» группе Первой лиги. Можем ли мы сказать, что уже понимаем, как именно будет играть «Металлист 1925» в чемпионате и вообще чего от них ожидать?

– До возобновления весенней части сезона остается достаточно много времени, но уже сейчас можно констатировать, что команда у них очень мастеровитая. Сегодня они сыграли против нас не оптимальным составом, поэтому делать конкретные выводы по этой игре будет не совсем правильно. Да и рисунок игры «Металлиста 1925» еще может измениться, но не думаю, что достаточно существенно, поэтому информация по сегодняшнему матчу нам, конечно, пригодится.

– В рамках первого закарпатского сбора «Буковина» провела шесть спаррингов. Что команде, по твоему мнению, удалось улучшить в своей игре? Как вообще подытожишь этот сбор?

– На этом этапе подготовки мы еще лучше наладили взаимопонимание между собой. Провели много хороших интенсивных тренировок. Думаю, что болельщики, наблюдавшие за матчами «Буковины» на сборе, могли заметить, что наша игра немного изменилась. Могу сказать, что закарпатский сбор прошел отлично. Сейчас немного отдохнем и с новыми силами снова продолжим работать.