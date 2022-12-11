Неймар уже решил. Лидеры сборной Бразилии настаивают на назначении коуча
Они хотят, чтобы команду возглавил наставник «Флуминенсе» Фернандо Диниз
Лидеры сборной Бразилии определились со своим отношением к назначению главного тренера селесао.
Неймар, Дани Алвес, Тиаго Силва, Антони и Бруно Гимараеш настаивают на том, чтобы национальную команду возглавил главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Диниз.
Прежний наставник Тите ушел из команды после неудачи в четвертьфинале ЧМ-2022, где бразильцы проиграли хорватам в серии пенальти.
Фернандо Диниз с «Флуминенсе» в прошлом сезоне занял третье место в бразильской Серии А. Недавно коуч продлил контракт с клубом до декабря 2024 года.
Brazilian players are pressing for the appointment of coach Fernando Diniz.— ⋆𝗡𝗲𝘆𝗺𝗼𝗹𝗲𝗾𝘂𝗲 🇧🇷 (@Neymoleque) December 11, 2022
Neymar, Dani Alves, Thiago Silva, Antony & Bruno Guimarães like the work of the Fluminense manager.
🗞️ - UOL Esporte pic.twitter.com/caGBA7Xk3a
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