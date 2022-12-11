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  4. Неймар уже решил. Лидеры сборной Бразилии настаивают на назначении коуча
Бразилия
11 декабря 2022, 22:41 | Обновлено 11 декабря 2022, 22:56
1396
0

Неймар уже решил. Лидеры сборной Бразилии настаивают на назначении коуча

Они хотят, чтобы команду возглавил наставник «Флуминенсе» Фернандо Диниз

11 декабря 2022, 22:41 | Обновлено 11 декабря 2022, 22:56
1396
0
Неймар уже решил. Лидеры сборной Бразилии настаивают на назначении коуча
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Диниз

Лидеры сборной Бразилии определились со своим отношением к назначению главного тренера селесао.

Неймар, Дани Алвес, Тиаго Силва, Антони и Бруно Гимараеш настаивают на том, чтобы национальную команду возглавил главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Диниз.

Прежний наставник Тите ушел из команды после неудачи в четвертьфинале ЧМ-2022, где бразильцы проиграли хорватам в серии пенальти.

Фернандо Диниз с «Флуминенсе» в прошлом сезоне занял третье место в бразильской Серии А. Недавно коуч продлил контракт с клубом до декабря 2024 года.

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Источник UOL Esporte
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