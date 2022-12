Неймар уже решил. Лидеры сборной Бразилии настаивают на назначении коуча

Лидеры сборной Бразилии определились со своим отношением к назначению главного тренера селесао.

Неймар, Дани Алвес, Тиаго Силва, Антони и Бруно Гимараеш настаивают на том, чтобы национальную команду возглавил главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Диниз.

Прежний наставник Тите ушел из команды после неудачи в четвертьфинале ЧМ-2022, где бразильцы проиграли хорватам в серии пенальти.

Фернандо Диниз с «Флуминенсе» в прошлом сезоне занял третье место в бразильской Серии А. Недавно коуч продлил контракт с клубом до декабря 2024 года.

Brazilian players are pressing for the appointment of coach Fernando Diniz.



Neymar, Dani Alves, Thiago Silva, Antony & Bruno Guimarães like the work of the Fluminense manager.



