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Англия
03 декабря 2024, 12:49 | Обновлено 03 декабря 2024, 12:52
241
0

Легенду МЮ могут досрочно уволить с поста тренера клуба Чемпионшипа

Руководство клуба Плимут недовольно работой Уэйна Руни

03 декабря 2024, 12:49 | Обновлено 03 декабря 2024, 12:52
241
0
Легенду МЮ могут досрочно уволить с поста тренера клуба Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Тренер клуба «Плимут», а ранее игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», Уэйн Руни получил последний шанс со стороны руководства. Представители клуба недовольны последними результатами коллектива.

Следующие два матча в Чемпионшипе против «Оксфорд Юнайтед» и «Суонси» решат дальнейшую судьбу тренера. В случае провала экс-игрок, вероятно, останется без работы.

В турнирной таблице «Плимут» занимает 21-е место, имея в активе 17 зачетных баллов.

Напомним, что Уэйн возглавил команду в конце весны 2024 года.

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Плимут Уэйн Руни чемпионат Англии по футболу Чемпионшип назначение тренера Оксфорд Юнайтед Суонси
Андрій Вітренко Источник: The Telegraph
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