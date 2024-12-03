Легенду МЮ могут досрочно уволить с поста тренера клуба Чемпионшипа

Тренер клуба «Плимут», а ранее игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», Уэйн Руни получил последний шанс со стороны руководства. Представители клуба недовольны последними результатами коллектива.

Следующие два матча в Чемпионшипе против «Оксфорд Юнайтед» и «Суонси» решат дальнейшую судьбу тренера. В случае провала экс-игрок, вероятно, останется без работы.

В турнирной таблице «Плимут» занимает 21-е место, имея в активе 17 зачетных баллов.

Напомним, что Уэйн возглавил команду в конце весны 2024 года.