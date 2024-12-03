Эрик тен Хаг – главный кандидат на должность тренера РБ Лейцпиг

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тэн Хаг находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Лейпцига».

Руководство немецкого клуба недовольно последними результатами при Марко Розе, поэтому рассматривается вариант смены специалиста.

Также быки рассматривают кандидатуру экс-тренера Анатолия Трубина Рогера Шмидта, хотя наставник не желает возглавлять любой клуб в ближайшее время.

Напомним, что последним клубом тэн Хага был «Манчестер Юнайтед», из которого его уволили 28 октября 2024 года.