Эрик тен Хаг – главный кандидат на должность тренера РБ Лейцпиг
Нидерландец может заменить во главе команды Марко Розе, которого в ближайшее время могут уволить
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тэн Хаг находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Лейпцига».
Руководство немецкого клуба недовольно последними результатами при Марко Розе, поэтому рассматривается вариант смены специалиста.
Также быки рассматривают кандидатуру экс-тренера Анатолия Трубина Рогера Шмидта, хотя наставник не желает возглавлять любой клуб в ближайшее время.
Напомним, что последним клубом тэн Хага был «Манчестер Юнайтед», из которого его уволили 28 октября 2024 года.
Ein Kandidat bei RB Leipzig, falls Marco Rose den Turnaround nicht schafft: Roger Schmidt (57/🇩🇪). Der Top-Trainer war 2022 schon kurz davor, am Cottaweg zu übernehmen. Damals stand er aber in Eindhoven unter Vertrag. Auch aufgrund seiner Salzburg-Vergangenheit erneut ein Thema.… pic.twitter.com/mN14GqkBdC— Patrick Berger (@berger_pj) December 2, 2024
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