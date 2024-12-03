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Германия
03 декабря 2024, 14:31 | Обновлено 03 декабря 2024, 14:46
56
0

Эрик тен Хаг – главный кандидат на должность тренера РБ Лейцпиг

Нидерландец может заменить во главе команды Марко Розе, которого в ближайшее время могут уволить

03 декабря 2024, 14:31 | Обновлено 03 декабря 2024, 14:46
56
0
Эрик тен Хаг – главный кандидат на должность тренера РБ Лейцпиг
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тэн Хаг находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Лейпцига».

Руководство немецкого клуба недовольно последними результатами при Марко Розе, поэтому рассматривается вариант смены специалиста.

Также быки рассматривают кандидатуру экс-тренера Анатолия Трубина Рогера Шмидта, хотя наставник не желает возглавлять любой клуб в ближайшее время.

Напомним, что последним клубом тэн Хага был «Манчестер Юнайтед», из которого его уволили 28 октября 2024 года.

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Эрик тен Хаг РБ Лейпциг Марко Розе чемпионат Германии по футболу Бундеслига назначение тренера Рогер Шмидт Анатолий Трубин
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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