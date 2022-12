Главные неудачники. Сборная Англии седьмой раз вылетела в четвертьфинале ЧМ

Сборная Англии в матче четвертьфинала чемпионата мира проиграла Франции со счетом 1:2 и покидает турнир.

Для английской национальной команды это уже седьмой вылет в истории на стадии 1/4 финала чемпионатов мира. Ни одна другая сборная так часто не проигрывала в четвертьфиналах.

Сборная Англии один раз выиграла ЧМ и дважды завершала турнир на четвертом месте.

7 - This is the seventh time England have been eliminated from the quarter-final stages of the World Cup, more than any other side in the history of the competition. Heartbreak. pic.twitter.com/T8na9NtD6T