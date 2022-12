Шахтер собрал уже 100 генераторов для Украины

«Шахтер» неделю назад вместе The European Football for Development Network (EFDN) запустил проект European Football Powers Up Ukraine – кампанию по сбору генераторов для жителей Украины. Эта программа ориентирована на футбольные клубы, которые являются членами EFDN.

За первую неделю собрано уже 100 генераторов. Кампанию по сбору генераторов поддержали «Легия», «Вердер», «Бенфика», «Реал», «Фейеноорд», «Селтик» и «Рейнджерс». Также «горняки» благодарят Жуниора Мораеса и Паулу Фонсеку, которые присоединились к проекту.

Первая партия генераторов прибудет в Украину уже на следующей неделе. Генераторы будут использоваться для поддержки работы Shelter Centre на «Арене Львов», а также для организации пунктов поддержки украинцев по всей стране.

Ранее мы сообщали, что мадридский «Реал» передал 20 генераторов.