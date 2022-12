Назван лучший игрок матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Марокко и Испанией.

Судьба матча была решена в серии пенальти, где больше повезло марроканцам (0:0, пен. 3:0).

Героем матча стал голкипер сборной Марокко Яссин Буну, который не пропустил ни разу из трех пенальти.

🙌 On the night when Morocco enter uncharted territory, Yassine Bounou is the hero.



Tonight’s @Budweiser Player of the Match sends Morocco to their first ever #FIFAWorldCup quarter-final.



🇲🇦 #MARESP 🇪🇸 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/odu4ZMwdbC