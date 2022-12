Счет идет на часы. Вскоре Роналду подпишет контракт с новым клубом

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду близок к подписанию контракта с футбольным клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Сделка должна быть юридически согласована в ближайшие дни.

Сообщается, что соглашение португальца будет рассчитано на два с половиной года с зарплатой около 200 млн евро за сезон, включая бонусы от рекламы. Таким образом, Роналду должен будет заработать, играя за «Аль-Наср», порядка 500 млн евро.

Как известно, в ноябре английский «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летним Криштиану Роналду после его скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.

#CristianoRonaldo is one step away to #AlNassr. He will earn €500M in 30 months. Saudi Arabia’s club are very confident to finalize the deal in the next days. #CR7 waited for a bid from top european club, but he has not received official bid from them and so he can accept 🇸🇦