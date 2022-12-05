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Англия
05 декабря 2022, 14:32 | Обновлено 05 декабря 2022, 14:36
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0

Счет идет на часы. Вскоре Роналду подпишет контракт с новым клубом

Португальца ждет новый вызов

05 декабря 2022, 14:32 | Обновлено 05 декабря 2022, 14:36
112
0
Счет идет на часы. Вскоре Роналду подпишет контракт с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду близок к подписанию контракта с футбольным клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Сделка должна быть юридически согласована в ближайшие дни.

Сообщается, что соглашение португальца будет рассчитано на два с половиной года с зарплатой около 200 млн евро за сезон, включая бонусы от рекламы. Таким образом, Роналду должен будет заработать, играя за «Аль-Наср», порядка 500 млн евро.

Как известно, в ноябре английский «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летним Криштиану Роналду после его скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.

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Источник твиттер Николо Скиры
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