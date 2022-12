ВИДЕО. Решил все вопросы о победителе. Мбаппе забил второй гол Польше

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Франции и Польши в Дохе на стадионе «Аль-Тумама».

На 44-й минуте игры форвард итальянского «Милана» Оливье Жиру открыл счет в матче после выстрела в правый нижний угол ворот из штрафной. Под конец второго тайма форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил второй гол для своей команды после удара под перекладину.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.

🇫🇷 It's beginning to look a bit like 2018...#FIFAWorldCup | #Qatar2022