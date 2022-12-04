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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 18:36 | Обновлено 04 декабря 2022, 18:54
603
0

ВИДЕО. Решил все вопросы о победителе. Мбаппе забил второй гол Польше

Звездный француз отметился на 74-й минуте игры

04 декабря 2022, 18:36 | Обновлено 04 декабря 2022, 18:54
603
0
ВИДЕО. Решил все вопросы о победителе. Мбаппе забил второй гол Польше
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Франции и Польши в Дохе на стадионе «Аль-Тумама».

На 44-й минуте игры форвард итальянского «Милана» Оливье Жиру открыл счет в матче после выстрела в правый нижний угол ворот из штрафной. Под конец второго тайма форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил второй гол для своей команды после удара под перекладину.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.

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Источник Sport.ua
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