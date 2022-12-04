ВИДЕО. Решил все вопросы о победителе. Мбаппе забил второй гол Польше
Звездный француз отметился на 74-й минуте игры
В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Франции и Польши в Дохе на стадионе «Аль-Тумама».
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На 44-й минуте игры форвард итальянского «Милана» Оливье Жиру открыл счет в матче после выстрела в правый нижний угол ворот из штрафной. Под конец второго тайма форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил второй гол для своей команды после удара под перекладину.
Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.
🇫🇷 It's beginning to look a bit like 2018...#FIFAWorldCup | #Qatar2022— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2022
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