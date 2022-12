Южная Корея – Португалия. Без Фернандеша. Известны стартовые составы команд

В пятницу, 2 декабря, состоится матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе H между сборными Южной Кореи и Португалии.

Игра пройдет на городском стадионе Аль-Райяна. Тренеры определили стартовые составы команд:

Южная Корея: Ким Сон Кю, Ким Чжин Су, Ким Мин Джэ, Чон У Ён, Хван Ин Бём, Сон Хын Мин, Ли Джэ Сон, Ким Мун Хван, Хван Ый Чо, На Сан Хо, Ким Юнь Квон.

Португалия: Кошта, Дало, Пепе, Антониу Силва, Канселу, Матеус, Невеш, Витинья, Мариу, Роналду, Орта.

Sport.ua проводит видеоотрансляцию матча.

𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗧𝗢 𝗣𝗟𝗔𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗚𝗔𝗠𝗘 ⚡ ✊ Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira



This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/uFLTIV0sg6