ВИДЕО. Маленький болельщик пошел прямо к Роналду и вот что случилось
Красивый поступок Криштиану
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду впечатлил всех своим последним поступком.
В соцсетях вирусится видео, на котором 39-летний бомбардир делает отмашку секьюрити, чтобы тот позволил юному фану подойти к нему и взять автограф.
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«Роналду сказал охраннику оставить ребенка, чтобы он мог подписать свои вещи ❤️», – уточняет медиа Pubitysport.
«Роналду такой скромный», – футбольные фаны впечатлены человечностью португальца.
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