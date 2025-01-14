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14 января 2025, 03:03 |
138
0

ВИДЕО. Маленький болельщик пошел прямо к Роналду и вот что случилось

Красивый поступок Криштиану

14 января 2025, 03:03 |
138
0
ВИДЕО. Маленький болельщик пошел прямо к Роналду и вот что случилось
Instagram. Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду впечатлил всех своим последним поступком.

В соцсетях вирусится видео, на котором 39-летний бомбардир делает отмашку секьюрити, чтобы тот позволил юному фану подойти к нему и взять автограф.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Роналду сказал охраннику оставить ребенка, чтобы он мог подписать свои вещи ❤️», – уточняет медиа Pubitysport.

«Роналду такой скромный», – футбольные фаны впечатлены человечностью португальца.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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