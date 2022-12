Определены лучшие игроки матчей 3-го тура чемпионата мира

1 декабря на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись матчи третьего тура в группах E и F.

В ФИФА назвали лучших игроков четырех матчей игрового дня.

ЧМ-2022. 3-й тур, 1 декабря

Канада – Марокко – 1:2. Лучший игрок – Ашраф Хакими (Марокко)

Голы: Агерд, 40 (автогол) – Зиеш, 4, Эн-Несири, 23

Хорватия – Бельгия – 0:0. Лучший игрок – Лука Модрич (Хорватия)

Коста-Рика – Германия – 2:4. Лучший игрок – Кай Хаверц (Германия)

Голы: Техеда, 58, Нойер. 70 (автогол) – Гнабри, 10, Хаверц, 73, 85, Фуллкруг, 89.

Япония – Испания – 2:1. Лучший игрок – Ао Танака (Япония)

Голы: Доан, 48, Танака, 51 – Мората, 11

Luka Modric guides Croatia to qualification through a tough group and earns himself his second #Budweiser Player of the Match award! 🔥#POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/Rc7kHTvAzJ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022

Kai Havertz put on a show, scoring twice for Germany as they gave everything in the hope the results would fall their way.



Instant impact when he came on and your #Budweiser Player of the Match 🏆



🇨🇷 #CRCGER 🇩🇪 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/9HcxfbbMwj — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022