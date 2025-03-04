УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 19-го тура

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 19-го тура УПЛ.

Лучшим игроком 19-го тура назвали автора дубля в ворота Александрии – полузащитника Шахтера Георгия Судакова. В топ-5 игроков также вошли Александр Яцык (Заря), Олег Пушкарев (Ингулец), Бруниньо (Карпаты) и Илья Крупский (Ворскла).

Лучшим тренером 19-го тура группа экспертов признала Василия Кобина (Ингулец), который одержал сенсационную победу над Кривбассом (2:0). В топ-3 тренеров также вошли Марино Пушич (Шахтер) и Владислав Лупашко (Карпаты).

Символическая сборная 19-го тура УПЛ

Вратарь: Алексей Паламарчук (Ингулец)

Защитники: Денис Мирошниченко (Карпаты), Николай Матвиенко (Шахтер), Андерсон Джордан (Заря), Илья Крупский (Ворскла)

Полузащитники: Олег Пушкарев (Ингулец), Александр Яцык (Заря), Александр Скляр (Ворскла), Бруниньо (Карпаты), Георгий Судаков (Шахтер)

Нападающий: Филипп Будковский (Заря)

Главный тренер: Василий Кобин (Ингулец)

Резерв: Марченко (Оболонь), Стецков (Карпаты), Дыхтярук (Ингулец), Приймак (Оболонь), Башич (Заря), Суханов (Оболонь), Педро Энрике (Шахтер), Бенедюк (Ингулец), Харатин (Верес), Назарина (Шахтер), Шастал (Левый Берег).