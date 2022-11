Лучшие друзья. Кинотеатр в москве запустил слоганы в поддержку Ирана на ЧМ

Во вторник, 29 ноября, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Ирана и США.

Как известно, Иран является другом россии и всячески поддерживает ее в войне против Украины.

Но и россия не забывает поддерживать Иран. Кинотеатр в москве «Октябрь» в преддверии игры на гигантском билборде запустил несколько провокативных слоганов: «США всегда маленькие, Иран всегда велик», «Иран, россия с тобой».

К счастью, игра завершилась со счетом 1:0 в пользу американцев. Благодаря этой победе национальная команда США прошла в плей-офф турнира, а Иран отправился домой.

A billboard in moscow yday:



‘Iran - we are with you’



That support helped tonight 👌 pic.twitter.com/bIQWKa3R04