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  4. Лучшие друзья. Кинотеатр в москве запустил слоганы в поддержку Ирана на ЧМ
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 09:10 | Обновлено 30 ноября 2022, 09:46
902
3

Лучшие друзья. Кинотеатр в москве запустил слоганы в поддержку Ирана на ЧМ

К счастью, США отправили товарища рф домой

30 ноября 2022, 09:10 | Обновлено 30 ноября 2022, 09:46
902
3
Лучшие друзья. Кинотеатр в москве запустил слоганы в поддержку Ирана на ЧМ
Twitter

Во вторник, 29 ноября, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Ирана и США.

Как известно, Иран является другом россии и всячески поддерживает ее в войне против Украины.

Но и россия не забывает поддерживать Иран. Кинотеатр в москве «Октябрь» в преддверии игры на гигантском билборде запустил несколько провокативных слоганов: «США всегда маленькие, Иран всегда велик», «Иран, россия с тобой».

К счастью, игра завершилась со счетом 1:0 в пользу американцев. Благодаря этой победе национальная команда США прошла в плей-офф турнира, а Иран отправился домой.

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Комментарии 3
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Letifer
Иран на мопедах возвращается домой
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+3
Gargantua
они танцуют?   гомосятина какая то
Ответить
+1
Александр Чернов
Как можно поддерживать Иран который уехал домой .их нет .А США продолжает борьбу 
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0
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