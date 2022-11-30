Лучшие друзья. Кинотеатр в москве запустил слоганы в поддержку Ирана на ЧМ
К счастью, США отправили товарища рф домой
Во вторник, 29 ноября, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Ирана и США.
Как известно, Иран является другом россии и всячески поддерживает ее в войне против Украины.
Но и россия не забывает поддерживать Иран. Кинотеатр в москве «Октябрь» в преддверии игры на гигантском билборде запустил несколько провокативных слоганов: «США всегда маленькие, Иран всегда велик», «Иран, россия с тобой».
К счастью, игра завершилась со счетом 1:0 в пользу американцев. Благодаря этой победе национальная команда США прошла в плей-офф турнира, а Иран отправился домой.
A billboard in moscow yday:— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 29, 2022
‘Iran - we are with you’
That support helped tonight 👌 pic.twitter.com/bIQWKa3R04
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