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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 03:00 | Обновлено 27 ноября 2022, 03:18
31
0

МЕССИ: «Мы не можем сдаваться. В среду будет еще один финал, с Польшей»

Капитан сборной Аргентины прокомментировал победу в матче ЧМ над Мексикой

27 ноября 2022, 03:00 | Обновлено 27 ноября 2022, 03:18
31
0
МЕССИ: «Мы не можем сдаваться. В среду будет еще один финал, с Польшей»
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в матче ЧМ-2022 над командой Мексики (2:0).

«Мы не можем сдаваться сейчас. Нам предстоит сыграть все финалы, мы не можем ошибаться. Мы знали, что реакция людей [на поражение в первом туре] будет такой. Я думаю, мы справились. Мы вместе уже долгое время. Мы должны были выиграть и смогли это сделать. В среду будет еще один финал [против команды Польши]. Мы должны продолжать бороться все вместе.

Это был очень сложный матч. У Мексики отличный тренер, это сильная команда, которая владеет мячом. В первом тайме мы играли так, как надо, с большой интенсивностью. А вот во второй половине игры успокоились и стабильно контролировали мяч. Очень рад, что победили. Нам нужна была победа. У меня никаких травм нет. Я нормально тренировался».

Сборная Аргентины одержала победу над командой Мексики (2:0) на мундиале, который проходит в Катаре. Аргентинский форвард Лионель Месси был назван лучшим игроком матча. Месси забил гол и отдал результативную передачу на партнера, Энцо Фернандеса, что позволило его команде одержать первую победу на ЧМ-2022.

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Источник Ole
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