Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд

Сборная Англии в 12-й раз в истории сыграла в нулевую ничью в матчах чемпионата мира.

25 ноября команда трех львов сыграла вничью со сборной США (0:0) в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2022.

И это 12-я безголевая ничья команды на чемпионате мира, что является рекордом среди всех сборных за историю турнира.

В решающем туре 29 ноября Англия (4 очка) сыграет против Уэльса (1 очко), а США (2 балла) встретится с Ираном (3 пункта).

12 - Tonight was England's 12th goalless draw at the World Cup; the most of any team in the tournament's history. Grind. pic.twitter.com/r3ZcdsWJfg