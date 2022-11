Месси, Роналду и еще трое. Пять игроков забивали на четырех разных ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в первом матче ЧМ-2022 забил гол в ворота Саудовской Аравии, отметившись уже на четвертом чемпионате мира.

До Месси на четырех разных чемпионатах мира забивали Криштиану Роналду, Пеле, Уве Зеелер и Мирослав Клозе. Кроме того, Месси стал первым аргентинцем, кому покорилось такое достижение.

Однако на этом ЧМ у Роналду будет шанс войти в историю и отметиться голом на своем пятом чемпионате мира. Португалия начнет турнир 24 ноября матчем против Ганы.

Only five men have scored in four different World Cup tournaments:



🇧🇷 Pelé

🇩🇪 Uwe Seeler

🇩🇪 Miroslav Klose

🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇦🇷 Lionel Messi 🆕



Another legendary list for Leo.