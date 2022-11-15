«Какая-то шутка». СТАХОВСКИЙ – о выступлении президента ФИФА

Известный украинский экс-теннисист Сергей Стаховский раскритиковал призывы президента ФИФА Джанни Инфантино прекратить огонь между Украиной и рф на период проведения чемпионата мира-2022 в Катаре и вспомнил о ситуации в Иране:

«Есть отличная идея для господина Инфантино.

Почему бы вам не предложить Ирану «не исполнять смертные приговоры в течение месяца ЧМ»?

Это была бы уникальная возможность для руководства Ирана продемонстрировать свою «человечность».

Это какая-то шутка».