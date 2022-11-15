«Какая-то шутка». СТАХОВСКИЙ – о выступлении президента ФИФА
Украинскому теннисисту не понравились призывы Джанни Инфантино
Известный украинский экс-теннисист Сергей Стаховский раскритиковал призывы президента ФИФА Джанни Инфантино прекратить огонь между Украиной и рф на период проведения чемпионата мира-2022 в Катаре и вспомнил о ситуации в Иране:
«Есть отличная идея для господина Инфантино.
Почему бы вам не предложить Ирану «не исполнять смертные приговоры в течение месяца ЧМ»?
Это была бы уникальная возможность для руководства Ирана продемонстрировать свою «человечность».
Это какая-то шутка».
I have a great idea for mr. #Infantino why don’t you suggest to iran “Do not execute the death sentence penalties for the month of World Cup”..that would be a unique opportunity for the Iran’s leadership to show their “humanity”….— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) November 15, 2022
What a joke 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
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