«Какая-то шутка». СТАХОВСКИЙ – о выступлении президента ФИФА

Известный украинский экс-теннисист Сергей Стаховский раскритиковал призывы президента ФИФА Джанни Инфантино прекратить огонь между Украиной и рф на период проведения чемпионата мира-2022 в Катаре и вспомнил о ситуации в Иране:

«Есть отличная идея для господина Инфантино.

Почему бы вам не предложить Ирану «не исполнять смертные приговоры в течение месяца ЧМ»?

Это была бы уникальная возможность для руководства Ирана продемонстрировать свою «человечность».

Это какая-то шутка».

I have a great idea for mr. #Infantino why don’t you suggest to iran “Do not execute the death sentence penalties for the month of World Cup”..that would be a unique opportunity for the Iran’s leadership to show their “humanity”….

What a joke 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️