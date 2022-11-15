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  4. «Какая-то шутка». СТАХОВСКИЙ – о выступлении президента ФИФА
Чемпионат мира
15 ноября 2022, 16:30 |
1215
0

«Какая-то шутка». СТАХОВСКИЙ – о выступлении президента ФИФА

Украинскому теннисисту не понравились призывы Джанни Инфантино

15 ноября 2022, 16:30 |
1215
0
«Какая-то шутка». СТАХОВСКИЙ – о выступлении президента ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Известный украинский экс-теннисист Сергей Стаховский раскритиковал призывы президента ФИФА Джанни Инфантино прекратить огонь между Украиной и рф на период проведения чемпионата мира-2022 в Катаре и вспомнил о ситуации в Иране:

«Есть отличная идея для господина Инфантино.

Почему бы вам не предложить Ирану «не исполнять смертные приговоры в течение месяца ЧМ»?

Это была бы уникальная возможность для руководства Ирана продемонстрировать свою «человечность».

Это какая-то шутка».

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Сергей Стаховский ФИФА Джанни Инфантино Иран
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