Президент ФИФА: «Предлагаю прекратить огонь между Украиной и рф на месяц»
Джанни Инфантино порассуждал на счет войны в Украине
Президент ФИФА Джанни Инфантино во время обеда с представителями Большой двадцатки (G20) предложил использовать чемпионат мира как плацдарм для временного прекращения огня между Украиной и россией:
«Я предлагаю всем подумать о прекращении огня между Украиной и россией на один месяц во время чемпионата мира. Или хотя бы реализовать гуманитарные коридоры, которые могли бы привести к возобновлению диалога в качестве первого шага к миру.
Вы – мировые лидеры, у вас есть возможность влиять на ход истории. Футбол и чемпионат мира предлагают вам уникальную платформу единства и мира на всей планете», – заявил Инфантино.
Отметим, что чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Ранее Инфантино обратился к участникам чемпионата мира и заявил, что спорт является вне политики.
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