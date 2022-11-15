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Чемпионат мира
15 ноября 2022, 11:41 | Обновлено 15 ноября 2022, 12:12
2205
15

Президент ФИФА: «Предлагаю прекратить огонь между Украиной и рф на месяц»

Джанни Инфантино порассуждал на счет войны в Украине

15 ноября 2022, 11:41 | Обновлено 15 ноября 2022, 12:12
2205
15
Президент ФИФА: «Предлагаю прекратить огонь между Украиной и рф на месяц»
FIFA. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино во время обеда с представителями Большой двадцатки (G20) предложил использовать чемпионат мира как плацдарм для временного прекращения огня между Украиной и россией:

«Я предлагаю всем подумать о прекращении огня между Украиной и россией на один месяц во время чемпионата мира. Или хотя бы реализовать гуманитарные коридоры, которые могли бы привести к возобновлению диалога в качестве первого шага к миру.

Вы – мировые лидеры, у вас есть возможность влиять на ход истории. Футбол и чемпионат мира предлагают вам уникальную платформу единства и мира на всей планете», – заявил Инфантино.

Отметим, что чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее Инфантино обратился к участникам чемпионата мира и заявил, что спорт является вне политики.

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ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2022 по футболу российско-украинская война
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Источник Reuters
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Комментарии 15
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psv970
пішов к хуям разом з путлером
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+12
Павло Костюк
ага ага, в час коли ми атакуєм, щоб к-пня перегрупувалась і підігнала чмобіків. 
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+11
suforza1921
Пішов на три букви, путінолиз. Ви вже викинули кацапню з ФІФА, як агресора, терориста і вбивцю? Чи знову "спорт внє палітікі?". Нехай виведуть повністю своїх орків з України, повернуть усіх полонених, украдені культурні цінності і відшкодують завдані нам матеріальні збитки у повному обсязі, тоді і настане припинення вогню. Нє, ну паскуда, повністю повторює кацапські наративи про перемир'я, аби дати оркам передишку на місяць. Не вийде.
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+11
Віталій Яценко
Ніякого припинення. Ми звільняємо свою Землю і треба це робити далі, не давати ворогу передихнути.... Хай йдуть всі у свій оркостан з усієї України. Тоді буде припинення вогню.
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+9
K 12
Gandon suka !
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+6
nick07
так спорт поза політикою чи таки можна звертатись хоча б щодо припинення вогню? 
зрозуміло що потрібно відпрацьовувати російські гроші, але навіщо так відверто "палитись"?
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+6
Александр Чернов
Это путинская проститутка. Выполняет то что велит хозяин 
Ответить
+5
Макс Максов
А давай краще перенесем ЧС, поки війна не закінчиться! Лисий аферист!
Ответить
+5
Lucky Lucky
ви хоч перевійряйте що ви публікуєте: "як перший крок до світу"  вже немає сечі терпіти це борошно
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+5
umnuy2
предлагаю посадить тебя в окоп в бахмуте на месяц с баксами что получаешь от соссии. Тварь лицемерная
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+4
Иван Родионов
Инфантильный инфантино, а если проще -  полезный рашке идиот 
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+3
Сергей Долина
Редкая мразь, эта инфантина.
Ответить
+1
Andrey_1992
сходи нах.й інфантільно, ти продався рашці
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0
Kylee Soprano
А почему только на месяц, а не навсегда?! 
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-2
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