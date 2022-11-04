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Чемпионат мира
04 ноября 2022, 14:58 |
933
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Вне политики. Президент ФИФА опубликовал открытое письмо

Джанни Инфантино обратился к участникам чемпионата мира

04 ноября 2022, 14:58 |
933
1
Вне политики. Президент ФИФА опубликовал открытое письмо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино и генеральный секретарь Фатма Самура опубликовали открытое письмо ко всем 32 участникам предстоящего чемпионата мира с призывом оставить в стороне все политические разногласия:

«Пожалуйста, давайте теперь сосредоточимся на футболе. Мы знаем, что футбол не существует в вакууме, и мы, как и вы, понимаем, что существует много вызовов и трудностей политического характера по всему миру. Но, пожалуйста, не позволяйте затягивать футбол в каждое существующее идеологическое или политическое противостояние.

В ФИФА мы стараемся уважать все мысли и убеждения, не раздавая моральных уроков всему остальному миру.

Одним из величайших преимуществ мира является именно его разнообразие, и если инклюзия что-то означает, это означает уважение этого разнообразия. Ни один народ, культура или нация не «лучше» любых других.

Этот принцип является основой взаимного уважения и недискриминации. И это тоже одна из главных ценностей футбола. Так что, пожалуйста, помним все об этом и пусть футбол занимает центральное место».

Ранее ФИФА продали российскому телеканалу права на трансляцию ЧМ-2022, а просьбу Украины исключить россию из ФИФА оставили без внимания.

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ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sky Sports
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zizyyura
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