УАФ просит исключить россию из УЕФА и ФИФА, а также выбросить Иран с ЧМ
Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА
Украинская ассоциация футбола решила обратиться в УЕФА и ФИФА с призывом исключить российский футбольный союз из своих организаций.
УАФ уверена, что война и террор россии против Украины должны быть наказаны и в спортивном плане. УЕФА и ФИФА не исключили россию из своих организаций, однако российские клубы не участвуют в еврокубках, а сборные не играют в официальных турнирах, включая отбор на Евро-2024.
Кроме того, УАФ просит ФИФА исключить Иран из состава участников ЧМ-2022. Иран помогает и обеспечивает россию военными средствами для агрессии против Украины.
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