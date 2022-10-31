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Чемпионат мира
31 октября 2022, 15:17 |
823
3

УАФ просит исключить россию из УЕФА и ФИФА, а также выбросить Иран с ЧМ

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА

31 октября 2022, 15:17 |
823
3
УАФ просит исключить россию из УЕФА и ФИФА, а также выбросить Иран с ЧМ
Skysports.com

Украинская ассоциация футбола решила обратиться в УЕФА и ФИФА с призывом исключить российский футбольный союз из своих организаций.

УАФ уверена, что война и террор россии против Украины должны быть наказаны и в спортивном плане. УЕФА и ФИФА не исключили россию из своих организаций, однако российские клубы не участвуют в еврокубках, а сборные не играют в официальных турнирах, включая отбор на Евро-2024.

Кроме того, УАФ просит ФИФА исключить Иран из состава участников ЧМ-2022. Иран помогает и обеспечивает россию военными средствами для агрессии против Украины.

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исполком УАФ УЕФА ФИФА российско-украинская война сборная Ирана по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Remark
Самый большой футбольный патриот Украины еще не вернулся в Украину?)
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+2
Gregory
Может стоит раз в месяц обыски проводить в домах всех чинуш ? Гля как павелка зашевелилась после обыска !
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+1
romanchik.8409
Вновь у Андрюши пердак горит... Патриотизм в такие моменты у него зашкаливает 
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0
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