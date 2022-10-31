Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022

По информации российских СМИ, канал Матч ТВ приобрел права на показ всех матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Матч ТВ сообщил, что достиг эксклюзивного соглашения с ФИФА.

После полномасштабного вторжения россии в Украину ряд национальных чемпионатов (АПЛ, Лига 1 и другие) отказались показывать свои матчи на территории рф.

Ранее УЕФА и ФИФА призывали отказать компаниям из россии в праве показывать еврокубки, чемпионат Европы и чемпионат мира, однако в данном случае санкций нет.