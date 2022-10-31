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Чемпионат мира
31 октября 2022, 18:54 | Обновлено 31 октября 2022, 19:29
2221
4

Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022

Жители страны-агрессора смогут посмотреть матчи чемпионата мира

31 октября 2022, 18:54 | Обновлено 31 октября 2022, 19:29
2221
4
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
Reuters

По информации российских СМИ, канал Матч ТВ приобрел права на показ всех матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Матч ТВ сообщил, что достиг эксклюзивного соглашения с ФИФА.

После полномасштабного вторжения россии в Украину ряд национальных чемпионатов (АПЛ, Лига 1 и другие) отказались показывать свои матчи на территории рф.

Ранее УЕФА и ФИФА призывали отказать компаниям из россии в праве показывать еврокубки, чемпионат Европы и чемпионат мира, однако в данном случае санкций нет.

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Источник Sport.ua
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GloryUkraine
Для ФІФА та УЄФА головне гроші, навіть якщо вони кроваві.
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+7
Віталій Ткачук
Та хто б сумнівався: чинуші з фіфа повелися на бабло, а якцапи зможуть зловити ще кількасот тисяч чмобіків. Типу "ти чьо футбол смотріш? Бєгом в ваєнкамат, а то счас бандеравци взарвут грязную бомбу над тваім домам..." і далі по тексту. Повірте, багато снігерійців поведуться, там на одного адекватного - двадцять люмпенів.
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0
Mednyj
АПЛ та Бундес ліга в них показує російська Сетанта. Ла ліга, серія А та усі єврокубки показує МАТЧІ ТВ, їх в цьому плані не забанили
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0
Gargantua
большинство из вас даже украинский футбол смотрит на пиратских (российских) сайтах, а рассказываете про санкции через бан на трансляции ))
так они хоть заплатят деньги, а если не продать то будут вместе с вами на одних и тех же сайтах смотреть  
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-1
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