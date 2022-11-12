Чемпионская игра. Арсенал с Зинченко уверенно обыграл Вулверхэмптон
«Канониры» оторвались от «Манчестер Сити» в таблице АПЛ
В субботу, 12 ноября, состоялся матч 16-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном».
«Канониры» уверенным образом обыграли хозяев поле со счетом 2:0. Дубль на свой записал 23-летний норвежский полузащитник Мартин Эдегор. Игрок отметился забитыми мячами на 55-й и 75-й минутах игры.
Отметим, что в составе лондонского клуба практически весь матч провел украинский защитник Александр Зинченко. Он был заменен на 90-й минуте игры.
Сейчас «Арсенал» занимает первое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 37 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 5 очков меньше.
«Вулверхэмптон», в свою очередь, занимает последнее место в чемпионате. У команды всего 10 очков после 15 игр.
Чемпионат Англии по футболу. 16-й тур
АПЛ. 12 ноября
«Вулверхэмптон» – «Арсенал» – 0:2
Голы: Эдегор, 55, 75
Three BIG points on the road 🙌— Arsenal (@Arsenal) November 12, 2022
📺 Enjoy all the post-match reaction and analysis, Gooners! 👇
Øn the spot 🎯 pic.twitter.com/Nm60pPT0LF— Arsenal (@Arsenal) November 12, 2022
💨 Raring to go...— Arsenal (@Arsenal) November 12, 2022
🔜 Kick-off pic.twitter.com/t5k1F1hjHx
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