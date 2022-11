Чемпионская игра. Арсенал с Зинченко уверенно обыграл Вулверхэмптон

В субботу, 12 ноября, состоялся матч 16-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном».

«Канониры» уверенным образом обыграли хозяев поле со счетом 2:0. Дубль на свой записал 23-летний норвежский полузащитник Мартин Эдегор. Игрок отметился забитыми мячами на 55-й и 75-й минутах игры.

Отметим, что в составе лондонского клуба практически весь матч провел украинский защитник Александр Зинченко. Он был заменен на 90-й минуте игры.

Сейчас «Арсенал» занимает первое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 37 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 5 очков меньше.

«Вулверхэмптон», в свою очередь, занимает последнее место в чемпионате. У команды всего 10 очков после 15 игр.

Чемпионат Англии по футболу. 16-й тур

АПЛ. 12 ноября

«Вулверхэмптон» – «Арсенал» – 0:2

Голы: Эдегор, 55, 75

