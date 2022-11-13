12.11.2022, FT 0 : 2
Англия13 ноября 2022, 02:40 | Обновлено 13 ноября 2022, 02:43
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Вулверхэмптон – Арсенал – 0:2. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Английской Премьер-лиги
13 ноября 2022, 02:40 | Обновлено 13 ноября 2022, 02:43
65
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В поединке 16-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0.
Отметим, что в составе лондонского клуба практически весь матч провел украинский защитник Александр Зинченко. Его заменили на 90-й минуте игры.
«Арсенал» занимает первое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 37 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 5 очков меньше.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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