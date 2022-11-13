В поединке 16-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0.

Отметим, что в составе лондонского клуба практически весь матч провел украинский защитник Александр Зинченко. Его заменили на 90-й минуте игры.

«Арсенал» занимает первое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 37 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 5 очков меньше.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.