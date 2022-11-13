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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
12.11.2022, FT 0 : 2
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 ноября 2022, 02:40 | Обновлено 13 ноября 2022, 02:43
65
0

Вулверхэмптон – Арсенал – 0:2. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Английской Премьер-лиги

13 ноября 2022, 02:40 | Обновлено 13 ноября 2022, 02:43
65
0
Вулверхэмптон – Арсенал – 0:2. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 16-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0.

Отметим, что в составе лондонского клуба практически весь матч провел украинский защитник Александр Зинченко. Его заменили на 90-й минуте игры.

«Арсенал» занимает первое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 37 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 5 очков меньше.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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