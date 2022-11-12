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12.11.2022 21:45 - : -
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12 ноября 2022, 08:00 | Обновлено 12 ноября 2022, 08:32
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0

Вулверхэмптон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Александр Зинченко и компания должны брать три очка

12 ноября 2022, 08:00 | Обновлено 12 ноября 2022, 08:32
51
0
Вулверхэмптон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 12 ноября, состоится поединок 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вулверхэмптон» на своем домашнем стадионе «Молинью» примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Вулверхэмптон

«Волки» по итогам прошлого сезона не сумели выйти в еврокубки, поскольку финишировали на 10-м месте в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Англии. Нельзя сказать, что это был плохой результат, однако болельщики клуба немного разбалованы после четвертьфинала Лиги Европы в сезоне 2020/21.

Нынешнюю кампанию «Вулверхэмптон» начал намного хуже: лишь две победы в 14 сыгранных матчах. «Волки» располагаются с 10 набранными баллами на 19-й строчке чемпионата АПЛ и рискуют понизиться в классе. Впереди подопечных Стива Дейвиса ждет поединок с одним из самых серьезных соперников в лиге, так что зацепиться за очки им будет очень непросто.

Арсенал

Команда Микеля Артеты в прошлом сезоне долгое время боролась за зону Лиги чемпионов, однако финишный отрезок чемпионата АПЛ прошла неудачно и в итоге заняла пятое место, отстав от «Тоттенхэма», замкнувшего топ-4, на два очка. Впрочем, возвращение в Лигу Европы – тоже неплохой прогресс, особенно если учесть провальный сезон 2020/21.

В межсезонье ряды «канониров» пополнил Александр Зинченко, за которого они заплатили «Манчестер Сити» 35 миллионов евро компенсации. 25-летний украинец успел провести за новый клуб только 6 официальных поединков в рамках Премьер-лиги, поскольку пропустил определенный отрезок из-за травмы. Но зато Зинченко записал на свой счет ассист в дебютном матче. «Арсенал» в данный момент занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ман Сити» на 2 балла.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.57 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Вулверхэмптон»: Дэвис – Са, Аит-Нури, Коллинс, Кастро, Килман, Невеш, Луис, Моутиньо, Нету, Каштелу, Гедеш.

«Арсенал»: Артета – Рамздейл, Зинченко, Габриэл, Томиясу, Холдинг, Виейра, Локонга, Джака, Мартинелли, Жезус, Маркиньос.

12 ноября, суббота

«Вулверхэмптон» – «Арсенал»
Вулвергемптон. Стадион «Молинью». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch
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