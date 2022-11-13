Микель АРТЕТА: «Командный дух Арсенала невероятен»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку победе команды над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:0 в матче 16-го тура чемпионата Англии.

«Спасибо болельщикам за поддержку и за то, как они помогли преобразовать этот клуб, спасибо каждому за энергию. Фанаты должны наслаждаться [лидерством в АПЛ]. Сегодня мы продемонстрировали другой уровень зрелости. В первые 20-30 минут мы изо всех сил пытались сломать стиль игры «Вулвс». Мы были намного лучше во втором тайме, были чуть смелее, рисковали, но не позволяли сопернику забегать за спину.

[Командный дух «Арсенала»] невероятен – без таких личностей мы не были бы в том положении, в котором находимся. Игроки растут день ото дня», - заявил Микель Артета.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 1 место с 37 очками. Вторым идет «Манчестер Сити», у которого 32 пункта.