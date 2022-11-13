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13 ноября 2022, 10:44 | Обновлено 13 ноября 2022, 10:54
475
0

Микель АРТЕТА: «Командный дух Арсенала невероятен»

Наставник «Арсенала» – о победе над «Вулверхэмптоном»

13 ноября 2022, 10:44 | Обновлено 13 ноября 2022, 10:54
475
0
Микель АРТЕТА: «Командный дух Арсенала невероятен»
Getty Images/Global Images Ukraine

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку победе команды над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:0 в матче 16-го тура чемпионата Англии.

«Спасибо болельщикам за поддержку и за то, как они помогли преобразовать этот клуб, спасибо каждому за энергию. Фанаты должны наслаждаться [лидерством в АПЛ]. Сегодня мы продемонстрировали другой уровень зрелости. В первые 20-30 минут мы изо всех сил пытались сломать стиль игры «Вулвс». Мы были намного лучше во втором тайме, были чуть смелее, рисковали, но не позволяли сопернику забегать за спину.

[Командный дух «Арсенала»] невероятен – без таких личностей мы не были бы в том положении, в котором находимся. Игроки растут день ото дня», - заявил Микель Артета.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 1 место с 37 очками. Вторым идет «Манчестер Сити», у которого 32 пункта.

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Микель Артета Арсенал Лондон
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Источник BBC
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