ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с основным защитником
Пьер Калулу останется в «Милане» надолго
«Милан» официально сообщил о продлении контракта с основным центральным защитником команды Пьером Калулу. Новое соглашение с 22-летним французом рассчитано до лета 2027 года.
Калулу выступает за «Милан» с осени 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах, трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.
Во вторник «Милан» потерял очки в матче 14-го тура Серии А против «Кремонезе».
Kalulu commits his long-term future to us️ ✍️🔴⚫ @Kalulujr_ in rossonero fino al 2027 ✍️🔴⚫— AC Milan (@acmilan) November 10, 2022
#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/JaU1gxQ096
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Если пребывание фанов на трибунах не будет обосновано, клуб заплатит штраф
«Бело-синие» не удержали разгромный счет, пропустив от своего воспитанника в концовке поединка