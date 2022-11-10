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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с основным защитником
Италия
10 ноября 2022, 22:24 |
335
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с основным защитником

Пьер Калулу останется в «Милане» надолго

10 ноября 2022, 22:24 |
335
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с основным защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Калулу

«Милан» официально сообщил о продлении контракта с основным центральным защитником команды Пьером Калулу. Новое соглашение с 22-летним французом рассчитано до лета 2027 года.

Калулу выступает за «Милан» с осени 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах, трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Во вторник «Милан» потерял очки в матче 14-го тура Серии А против «Кремонезе».

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Пьер Калулу Милан продление контракта
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Источник ФК Милан
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