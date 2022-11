ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с основным защитником

«Милан» официально сообщил о продлении контракта с основным центральным защитником команды Пьером Калулу. Новое соглашение с 22-летним французом рассчитано до лета 2027 года.

Калулу выступает за «Милан» с осени 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах, трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Во вторник «Милан» потерял очки в матче 14-го тура Серии А против «Кремонезе».

Kalulu commits his long-term future to us️ ✍️🔴⚫ @Kalulujr_ in rossonero fino al 2027 ✍️🔴⚫

#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/JaU1gxQ096