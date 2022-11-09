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Чемпионат Италии
Кремонезе
08.11.2022, FT 0 : 0
Милан
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Италия
09 ноября 2022, 00:35 | Обновлено 09 ноября 2022, 00:44
135
0

VAR отменил гол. Милан не сумел переиграть Кремонезе, аутсайдера Серии A

Дивок Ориги отправил мяч в сетку ворот соперника, но повторы показали офсайд

09 ноября 2022, 00:35 | Обновлено 09 ноября 2022, 00:44
135
0
VAR отменил гол. Милан не сумел переиграть Кремонезе, аутсайдера Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» и «Милан» сыграли вничью (0:0).

На 56-й минуте форвард гостей Дивок Ориги отправил мяч в сетку ворот соперника. Однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Теперь «Милан» занимает 2-е место (30 очков), уступая только «Наполи» (38). «Кремонезе» находится в зоне вылета (18-я позиция).

Серия А. 14-й тур, 8 ноября

Кремонезе – Милан – 0:0

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Источник Sport.ua
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