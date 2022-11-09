VAR отменил гол. Милан не сумел переиграть Кремонезе, аутсайдера Серии A
Дивок Ориги отправил мяч в сетку ворот соперника, но повторы показали офсайд
В матче 14-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» и «Милан» сыграли вничью (0:0).
На 56-й минуте форвард гостей Дивок Ориги отправил мяч в сетку ворот соперника. Однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда.
Теперь «Милан» занимает 2-е место (30 очков), уступая только «Наполи» (38). «Кремонезе» находится в зоне вылета (18-я позиция).
Серия А. 14-й тур, 8 ноября
Кремонезе – Милан – 0:0
Full time in Cremona.#CremoneseMilan #SempreMilan @Acqua_Lete pic.twitter.com/RBFwhjAh0a— AC Milan (@acmilan) November 8, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сливочные» проиграли «Райо Вальекано»
8 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала ЮЛУ