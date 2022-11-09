VAR отменил гол. Милан не сумел переиграть Кремонезе, аутсайдера Серии A

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» и «Милан» сыграли вничью (0:0).

На 56-й минуте форвард гостей Дивок Ориги отправил мяч в сетку ворот соперника. Однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Теперь «Милан» занимает 2-е место (30 очков), уступая только «Наполи» (38). «Кремонезе» находится в зоне вылета (18-я позиция).

Серия А. 14-й тур, 8 ноября

Кремонезе – Милан – 0:0