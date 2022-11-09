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  4. Шутка или реальность? Макгрегор хочет приобрести Ливерпуль
Англия
09 ноября 2022, 15:04 |
305
0

Шутка или реальность? Макгрегор хочет приобрести Ливерпуль

Амбициозные планы ирландского бойца

09 ноября 2022, 15:04 |
305
0
Шутка или реальность? Макгрегор хочет приобрести Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Макгрегор

Звезда UFC Конор Макгрегор на своей странице в Твиттере сообщил о планах приобрести футбольный клуб «Ливерпуль», который был выставлен на продажу позавчера, 7 ноября:

«Я бы очень хотел этого! Да, я уже запросил информацию по этому поводу, как только услышал об этом. Какой поворот событий! Какой клуб!», – написал Макгрегор.

Ранее СМИ сообщали о том, что цена «Ливерпуля» сможет составить 4 миллиарда фунтов стерлингов.

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