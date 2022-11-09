Шутка или реальность? Макгрегор хочет приобрести Ливерпуль
Амбициозные планы ирландского бойца
Звезда UFC Конор Макгрегор на своей странице в Твиттере сообщил о планах приобрести футбольный клуб «Ливерпуль», который был выставлен на продажу позавчера, 7 ноября:
«Я бы очень хотел этого! Да, я уже запросил информацию по этому поводу, как только услышал об этом. Какой поворот событий! Какой клуб!», – написал Макгрегор.
Ранее СМИ сообщали о том, что цена «Ливерпуля» сможет составить 4 миллиарда фунтов стерлингов.
I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. What a turn of events! What a club! @LFC https://t.co/HD0ELlhKOH— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 8, 2022
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