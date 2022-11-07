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  4. Ливерпуль выставлен на продажу. Американские владельцы клуба подтвердили
Англия
07 ноября 2022, 16:18 |
2127
5

Ливерпуль выставлен на продажу. Американские владельцы клуба подтвердили

В клубе ищут новых акционеров

07 ноября 2022, 16:18 |
2127
5
Ливерпуль выставлен на продажу. Американские владельцы клуба подтвердили
Getty Images/Global Images Ukraine

В американских СМИ появилась информация о том, что владельцы «Ливерпуля», компания Fenway Sports Group, выставила клуб АПЛ на продажу.

Позже в Fenway Sports Group не стали это отрицать, хотя отметили, что остаются нацелены на высокие результаты команды и ищут новых акционеров. Однако продажа всего клуба (или части) состоится только в том случае, если нынешние руководители будут уверены в сохранении стабильности команды.

Fenway Sports Group владеет клубом с 2010 года. С того времени команда успела выиграть Лигу чемпионов и титул АПЛ.

Нынешний сезон АПЛ «Ливерпуль» пока проводит не слишком удачно - 8-е место.

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу
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Источник BBC
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Комментарии 5
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Gargantua
я бы купил, но на генератор потратился (
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+5
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Петр Яновский
Еще б МЮ продали наконец.
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+2
Tom
Ще якісь шейх захоче погратися і купить собі клуб. Вже є МС и Ньюкасл з арабським капіталом
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0
Денис Александров
дураки
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0
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