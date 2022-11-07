Ливерпуль выставлен на продажу. Американские владельцы клуба подтвердили
В клубе ищут новых акционеров
В американских СМИ появилась информация о том, что владельцы «Ливерпуля», компания Fenway Sports Group, выставила клуб АПЛ на продажу.
Позже в Fenway Sports Group не стали это отрицать, хотя отметили, что остаются нацелены на высокие результаты команды и ищут новых акционеров. Однако продажа всего клуба (или части) состоится только в том случае, если нынешние руководители будут уверены в сохранении стабильности команды.
Fenway Sports Group владеет клубом с 2010 года. С того времени команда успела выиграть Лигу чемпионов и титул АПЛ.
Нынешний сезон АПЛ «Ливерпуль» пока проводит не слишком удачно - 8-е место.
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