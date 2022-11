Он оскорбил маму арбитра. Стало известно, за какие слова был удален Пике

8 ноября в матче 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде в Памплоне переиграла «Осасуну» (2:1).

Защитник «Барселоны» Жерар Пике был удален в последнем матче в своей карьере, хотя так и не вышел на поле.

35-летний испанец остался недоволен красной карточкой, которую получил Роберт Левандовски в первом тайме.

После окончания первого тайма Жерар Пике подошел к арбитру Хесусу Хилю Мансано и начал спор, итогом которого стало удаление Пике.

По данным испанских СМИ, Пике во время диалога сказал арбитру:

«Ты видел угловой, какой назначил у наших ворот? Ты судья, который **** нас больше всех на расстоянии. Это чертов позор, ** твою мать».

Недавно Пике объявил о завершении профи-карьеры. 5 ноября он попрощался с публикой на «Камп Ноу» во время матча «Барселоны» против «Альмерии» (2:0).

