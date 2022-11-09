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Чемпионат Испании
Осасуна
08.11.2022, FT 1 : 2
Барселона
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Испания
09 ноября 2022, 01:50 | Обновлено 09 ноября 2022, 02:22
246
1

Осасуна – Барселона – 1:2. Удаления Пике и Левандовски. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Испании

09 ноября 2022, 01:50 | Обновлено 09 ноября 2022, 02:22
246
1
Осасуна – Барселона – 1:2. Удаления Пике и Левандовски. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

8 ноября стартовал 14-й тур чемпионата Испании. В вечернем матче «Барселона» на выезде в Памплоне переиграла «Осасуну» (2:1).

На 6-й минуте Давид Гарсия открыл счет для хозяев. В середине первого тайма Роберт Левандовски был удален с поля за две желтых карточки. Кроме того, удаление заработал Жерар Пике, который даже не выходил на поле. После перерыва Педри сравнял счет, а Рафинья забил победный гол на 85-й минуте.

«Барселона» набрала 37 очков и укрепила лидерство, опережая «Реал» на 5 очков (хотя у мадридцев игра в запасе). «Осасуна» с 23 очками входит в топ-6, зону еврокубков.

Ла Лига. 14-й тур, 8 ноября

Осасуна – Барселона – 1:2

Голы: Давид Гарсия, 6 – Педри, 48, Рафинья, 85

Удаления: Левандовски, 31, Пике, 45.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Давид Гарсия, 6 мин.

ГОЛ! 1:1. Педри, 48 мин.

ГОЛ! 1:2. Рафинья, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
46’
Жерар Пике (Барселона) получает красную карточку.
31’
Роберт Левандовски (Барселона) получает красную карточку.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Гарсия (Осасуна).
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Источник Sport.ua
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