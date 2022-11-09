Осасуна – Барселона – 1:2. Удаления Пике и Левандовски. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Испании
8 ноября стартовал 14-й тур чемпионата Испании. В вечернем матче «Барселона» на выезде в Памплоне переиграла «Осасуну» (2:1).
На 6-й минуте Давид Гарсия открыл счет для хозяев. В середине первого тайма Роберт Левандовски был удален с поля за две желтых карточки. Кроме того, удаление заработал Жерар Пике, который даже не выходил на поле. После перерыва Педри сравнял счет, а Рафинья забил победный гол на 85-й минуте.
«Барселона» набрала 37 очков и укрепила лидерство, опережая «Реал» на 5 очков (хотя у мадридцев игра в запасе). «Осасуна» с 23 очками входит в топ-6, зону еврокубков.
Ла Лига. 14-й тур, 8 ноября
Осасуна – Барселона – 1:2
Голы: Давид Гарсия, 6 – Педри, 48, Рафинья, 85
Удаления: Левандовски, 31, Пике, 45.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Давид Гарсия, 6 мин.
ГОЛ! 1:1. Педри, 48 мин.
ГОЛ! 1:2. Рафинья, 85 мин.
События матча
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