Во вторник, 8 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Примеры, в котором «Осасуна» на домашнем стадионе «Рейно-де-Наварра» примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.

Осасуна

Команда Ягоба Аррасате по итогам 13 туров располагается на высоком пятом месте в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Испании. Памплонцы набрали 23 очка благодаря семи победам и двум ничейным исходам. Также у них в пассиве четыре поражения.

К предстоящему поединку «Осасуна» подходит с серией из четырех матчей без поражений. Последняя неудача басков датирована 17 октября, когда они проиграли «Вильярреалу» на выезде со счетом 0:2. Пока подопечные Аррасате претендуют даже на бронзовые медали, поскольку от третьей позиции их отделяет лишь 1 балл. Но большая часть сезона еще впереди.

Барселона

Год назад «сине-гранатовых» возглавил легенда клуба Хави. Долгое время каталонцы боролись за чемпионский титул в Ла Лиге, однако навязать конкуренцию мадридскому «Реалу» им все же не удалось. Стать чемпионом Испании «Барселона» не может уже три года подряд, а последний триумф в Лиге чемпионов датирован сезоном-2014/15.

Отсутствие трофеев не может радовать ни болельщиков клуба, ни руководство. Поэтому в нынешней кампании подопечные Хави сделают все возможное для того, чтобы взять титул. После 13 туров «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «сливочных» на два очка. При этом у «Реала» остается матч в запасе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Осасуна»: Фернандес – Санчес, У.Гарсия, Д.Гарсия, Пенья, Торро, Гомес, Орос, Авила, Барха, Будимир.

«Барселона»: тер Стеген – Алонсо, Пике, Бальде, Альба, де Йонг, Бускетс, Педри, Левандовски, Дембеле, Торрес.

8 ноября, вторник