Милан дома разгромил РБ Зальцбург и стал последним участником 1/8 финала ЛЧ

В решающем матче 6-го тура Лиги чемпионов «Милан» выиграл у «РБ Зальцбург» со счетом 4:0 и вышел в 1/8 финала.

У россонери Оливье Жиру забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи. Также забитыми мячами отличились Раде Крунич и Жуниор Мессиас.

Команда Стефано Пиоли заняла 2-е место в группе и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. «РБ Зальцбург» с третьего места попал в Лигу Европы.

«Челси», гарантировав ранее путевку в 1/8 финала, выиграл у загребского «Динамо» (2:1). У победителей отличились Денис Закария и Рахим Стерлинг.

Лига чемпионов. Группа E

6-й тур, 2 ноября

Милан (Италия) – Зальцбург (Австрия) – 4:0

Голы: Жиру, 14, 57, Крунич, 46, Мессиас, 90+1

Челси (Англия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 2:1

Голы: Стерлинг, 18, Закария, 30 – Петкович, 7

Турнирная таблица

