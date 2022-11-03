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03 ноября 2022, 16:05 | Обновлено 03 ноября 2022, 16:16
206
0

Грэм ПОТТЕР: «По-настоящему счастлив нашей победе»

Наставник «Челси» – о победе над загребским «Динамо»

03 ноября 2022, 16:05 | Обновлено 03 ноября 2022, 16:16
206
0
Грэм ПОТТЕР: «По-настоящему счастлив нашей победе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер английского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над хорватским «Динамо» из Загреба (2:1) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я по-настоящему счастлив нашей победе. Думаю, Денис Закария сегодня был очень хорош, играл с энтузиазмом, шел вперед и я чрезвычайно доволен им. Это был великолепный дебют», - сказал Поттер.

Отметим, что «Челси» по итогам группового раунда вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Грэм Поттер Челси Лига чемпионов Динамо Загреб
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Источник УЕФА
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