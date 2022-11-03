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Лига чемпионов03 ноября 2022, 16:05 | Обновлено 03 ноября 2022, 16:16
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Грэм ПОТТЕР: «По-настоящему счастлив нашей победе»
Наставник «Челси» – о победе над загребским «Динамо»
03 ноября 2022, 16:05 | Обновлено 03 ноября 2022, 16:16
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Главный тренер английского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над хорватским «Динамо» из Загреба (2:1) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Я по-настоящему счастлив нашей победе. Думаю, Денис Закария сегодня был очень хорош, играл с энтузиазмом, шел вперед и я чрезвычайно доволен им. Это был великолепный дебют», - сказал Поттер.
Отметим, что «Челси» по итогам группового раунда вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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