Грэм ПОТТЕР: «По-настоящему счастлив нашей победе»

Главный тренер английского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над хорватским «Динамо» из Загреба (2:1) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я по-настоящему счастлив нашей победе. Думаю, Денис Закария сегодня был очень хорош, играл с энтузиазмом, шел вперед и я чрезвычайно доволен им. Это был великолепный дебют», - сказал Поттер.

Отметим, что «Челси» по итогам группового раунда вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.