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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 22:10 | Обновлено 02 ноября 2022, 22:21
457
0

Ювентус – ПСЖ и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 ноября в 22:00 поединки 6-го тура Лиги чемпионов

02 ноября 2022, 22:10 | Обновлено 02 ноября 2022, 22:21
457
0
Ювентус – ПСЖ и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ювентус

2 ноября в 22:00 проходят матчи 6-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов

6-й тур, 2 ноября

  • 19:45 Реал – Селтик – 5:1
  • 19:45 Шахтар – РБ Лейпциг – 0:4
  • 22:00 Копенгаген – Боруссия Д
  • 22:00 Маккаби Хайфа – Бенфика
  • 22:00 Манчестер Сити – Севилья
  • 22:00 Милан – РБ Зальцбург
  • 22:00 Челси – Динамо Загреб
  • 22:00 Ювентус – ПСЖ

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

22:00 Ювентус – ПСЖ

22:00 Копенгаген – Боруссия Д

22:00 Маккаби Хайфа – Бенфика

22:00 Манчестер Сити – Севилья

22:00 Милан – РБ Зальцбург

22:00 Челси – Динамо Загреб

Мультифид (перекличка)

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
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Источник Sport.ua
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