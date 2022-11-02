Лига Чемпионов
45’+ 1 : 0
Лига чемпионов02 ноября 2022, 22:10 | Обновлено 02 ноября 2022, 22:21
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Ювентус – ПСЖ и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 ноября в 22:00 поединки 6-го тура Лиги чемпионов
02 ноября 2022, 22:10 | Обновлено 02 ноября 2022, 22:21
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2 ноября в 22:00 проходят матчи 6-го тура Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов
6-й тур, 2 ноября
- 19:45 Реал – Селтик – 5:1
- 19:45 Шахтар – РБ Лейпциг – 0:4
- 22:00 Копенгаген – Боруссия Д
- 22:00 Маккаби Хайфа – Бенфика
- 22:00 Манчестер Сити – Севилья
- 22:00 Милан – РБ Зальцбург
- 22:00 Челси – Динамо Загреб
- 22:00 Ювентус – ПСЖ
Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
22:00 Ювентус – ПСЖ
22:00 Копенгаген – Боруссия Д
22:00 Маккаби Хайфа – Бенфика
22:00 Манчестер Сити – Севилья
22:00 Милан – РБ Зальцбург
22:00 Челси – Динамо Загреб
Мультифид (перекличка)
События матча
14’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
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