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Маккаби Хайфа
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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 00:12 | Обновлено 03 ноября 2022, 00:23
86
0

ЛЧ. ПСЖ победил в Турине, Бенфика порезвилась в Хайфе

Завершились матчи 6-го тура в квартете Н

03 ноября 2022, 00:12 | Обновлено 03 ноября 2022, 00:23
86
0
ЛЧ. ПСЖ победил в Турине, Бенфика порезвилась в Хайфе
Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы-участники группы Н Лиги чемпионов провели заключительные поединки групповой стадии.

Туринский «Ювентус» принял на своем поле парижский «ПСЖ», и потерпел поражение со счетом 1:3.

В другом матче квартета «Бенфика» нанесла визит в Хайфу к «Маккаби», и отпраздновала убедительную победу – 6:1.

В итоговой турнирной таблице группы Н первым расположился «ПСЖ», второе место заняла «Бенфика». Оба клуба набрали по 14 очков, но у парижан лучшие дополнительные показатели. За ними финишировали «Ювентус» и «Маккаби» Хайфа (по три пункта). Таким образом, Ювентус» сыграет в плей-офф Лиги Европы, а «ПСЖ» и «Бенфика» продолжат борьбу в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

Маккаби Хайфа – Бенфика – 1:6

Голы: Рамос, 20 (0:1). Чери, 26 пенальти (1:1). Муса, 59 (1:2). Гримальдо, 69 (1:3). Рафа Силва, 73 (1:4). Энрике Араужу, 88 (1:5). Жоау Мариу, 90+2 (1:6).

Ювентус – ПСЖ – 1:2

Голы: Мбаппе, 13 (0:1). Бонуччи, 39 (1:1). Мендеш, 69 (1:2).

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Источник Sport.ua
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