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Лига Чемпионов
Ювентус
02.11.2022, FT 1 : 2
ПСЖ
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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 00:33 | Обновлено 03 ноября 2022, 00:40
227
0

Ювентус – ПСЖ – 1:2. Туринцы в п(р)олете. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

03 ноября 2022, 00:33 | Обновлено 03 ноября 2022, 00:40
227
0
Ювентус – ПСЖ – 1:2. Туринцы в п(р)олете. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 2 ноября, в матче 6-го тура Лиги чемпионов туринский «Ювентус» на своем поле потерпел поражение от «ПСЖ» со счетом 1:2.

Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

Ювентус – ПСЖ – 1:2

Голы: Мбаппе, 13 (0:1). Бонуччи, 39 (1:1). Мендеш, 69 (1:2).

Видеообзор матча

ГОЛ! Мбаппе, 13. 0:1

ГОЛ! Бонуччи, 39. 1:1

ГОЛ! Мендеш, 69. 1:2

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Бонуччи (Ювентус).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Источник Sport.ua
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