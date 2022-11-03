В среду, 2 ноября, в матче 6-го тура Лиги чемпионов туринский «Ювентус» на своем поле потерпел поражение от «ПСЖ» со счетом 1:2.

Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

Ювентус – ПСЖ – 1:2

Голы: Мбаппе, 13 (0:1). Бонуччи, 39 (1:1). Мендеш, 69 (1:2).

Видеообзор матча

ГОЛ! Мбаппе, 13. 0:1

ГОЛ! Бонуччи, 39. 1:1

ГОЛ! Мендеш, 69. 1:2