Лига чемпионов03 ноября 2022, 00:33 | Обновлено 03 ноября 2022, 00:40
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Ювентус – ПСЖ – 1:2. Туринцы в п(р)олете. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
03 ноября 2022, 00:33 | Обновлено 03 ноября 2022, 00:40
227
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В среду, 2 ноября, в матче 6-го тура Лиги чемпионов туринский «Ювентус» на своем поле потерпел поражение от «ПСЖ» со счетом 1:2.
Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур
Ювентус – ПСЖ – 1:2
Голы: Мбаппе, 13 (0:1). Бонуччи, 39 (1:1). Мендеш, 69 (1:2).
Видеообзор матча
ГОЛ! Мбаппе, 13. 0:1
ГОЛ! Бонуччи, 39. 1:1
ГОЛ! Мендеш, 69. 1:2
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Бонуччи (Ювентус).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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