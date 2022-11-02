В среду, 2 ноября, в Турине на поле арены «Альянц Стэдиум», вместимостью 41 507 зрителей, состоится матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» выяснит отношения с «ПСЖ». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда Массимилиано Аллерги в турнирной таблице группы Н занимает 3 место. У нее 3 очка после 5 матчей. «Ювентус» уже не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы попасть в плей-офф Лиги чемпионов – туда вышли «ПСЖ» и «Бенфика», у которых нынче по 11 пунктов. Открытым для «старой синьоры» остается вопрос попадания в плей-офф Лиги Европы, ведь у «Маккаби» Хайфа также 3 балла и домашняя встреча с «Порту».

Туринцы начали чемпионскую еврокампанию с поражений 1:2 вначале от «ПСЖ» в Париже, а затем от «Бенфики» на своем поле. Далее последовала домашняя победа 3:1 над «Маккаби» Хайфа, которая оставила команду в числе соискателей путевки в плей-офф. Однако в повторной игре с израильтянами «Ювентус» проиграл со счетом 0:2. Такие результаты и привели подопечных Аллегри к невыходу в плей-офф ЛЧ.

Как утешением, им осталась борьба за место в плей-офф Лиги Европы. Но и тут «Ювентус» оказался на грани провала. В 5-м туре он во второй раз проиграл «Бенфике» – 3:4. Таким образом, нынче судьба путевку в плей-офф ЛЕ решится в заочном споре туринцев с командой из Хайфы.

«Юве» подходит к матчу с солидными кадровыми проблемами. В лазарете клуба находятся Погба, Петерс, Паредес, Кьеза, Ди Мария, Де Шильо, Данило, Бремер, Илинг, Кайо Жорже и Аке. Под вопросом Влахович , которого беспокоит пах.

ПСЖ

Парижская команда вместе с «Бенфикой» делит пальму первенства в таблице квартета. У нее 11 очков, и лучшие дополнительные показатели, чем у «орлов». Поэтому, «ПСЖ» занимает 1 место, а лиссабонцы идут вторыми.

Стартовала команда Кристофа Галтье с домашней победы 2:1 над «Ювентусом», после чего она на выезде переиграла «Маккаби» Хайфа – 3:1. На экваторе турнирной дистанции парижане дважды поделили очки с «Бенфикой» – оба раза по 1:1. А затем Лионель Месси и Ко на своем поле уверенно разобрались с «Маккаби» Хайфа еще раз – 7:2.

В предстоящем матче партнерам точно не помогут Кимпембе, Навас, Неймар и Пембеле. Они имеют повреждения различной степени сложности.

Ориентировочные составы

Ювентус: Щенсны – Каудрадо, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Локателли, Рабьо, Маккенни, Костич, Кин, Влахович.

ПСЖ: Доннарумма – Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Бернат, Солер, Верратти, Витинья, Месси, Сарабия, Мбаппе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.60 по линии Parimatch.

2 ноября, среда