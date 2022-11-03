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Челси
02.11.2022, FT 2 : 1
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 03:03 | Обновлено 03 ноября 2022, 03:22
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Челси – Динамо Загреб – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов

03 ноября 2022, 03:03 | Обновлено 03 ноября 2022, 03:22
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0
Челси – Динамо Загреб – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Челси», который ранее гарантировал путевку в 1/8 финала, выиграл у загребского «Динамо» (2:1). У победителей отличились Денис Закария и Рахим Стерлинг.

Лига чемпионов. Группа E

6-й тур, 2 ноября

«Челси» (Англия) – «Динамо Загреб» (Хорватия) – 2:1

Голы: Стерлинг, 18, Закария, 30 – Петкович, 7

ГОЛ! 0:1. Петкович, 7 мин

ГОЛ! 1:1. Стерлинг, 18 мин

ГОЛ! 2:1. Закария, 30 мин

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Закария (Челси).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Петкович (Динамо Загреб).
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Источник MEGOGO
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