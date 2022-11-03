В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Челси», который ранее гарантировал путевку в 1/8 финала, выиграл у загребского «Динамо» (2:1). У победителей отличились Денис Закария и Рахим Стерлинг.

Лига чемпионов. Группа E

6-й тур, 2 ноября

«Челси» (Англия) – «Динамо Загреб» (Хорватия) – 2:1

Голы: Стерлинг, 18, Закария, 30 – Петкович, 7

ГОЛ! 0:1. Петкович, 7 мин

ГОЛ! 1:1. Стерлинг, 18 мин

ГОЛ! 2:1. Закария, 30 мин