Лига Чемпионов
02.11.2022, FT 2 : 1
Лига чемпионов03 ноября 2022, 03:03 | Обновлено 03 ноября 2022, 03:22
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Челси – Динамо Загреб – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов
03 ноября 2022, 03:03 | Обновлено 03 ноября 2022, 03:22
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В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Челси», который ранее гарантировал путевку в 1/8 финала, выиграл у загребского «Динамо» (2:1). У победителей отличились Денис Закария и Рахим Стерлинг.
Лига чемпионов. Группа E
6-й тур, 2 ноября
«Челси» (Англия) – «Динамо Загреб» (Хорватия) – 2:1
Голы: Стерлинг, 18, Закария, 30 – Петкович, 7
ГОЛ! 0:1. Петкович, 7 мин
ГОЛ! 1:1. Стерлинг, 18 мин
ГОЛ! 2:1. Закария, 30 мин
События матча
30’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Закария (Челси).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Петкович (Динамо Загреб).
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