Худшая разница в истории. Рейнджерс установил антирекорд Лиги чемпионов

Шотландский клуб «Рейнджерс» не набрал ни одного очка в групповом турнире Лиги чемпионов.

В 6-м туре «Рейнджерс» дома проиграл нидерландскому «Аяксу» (1:3). До того шотландцы потерпели фиаско в игре с «Ливерпулем» (1:7).

Шотландцы установили антирекорд турнира, завершив турнир с худшей разницей мячей при шести поражениях (2–22).

До этого дня антирекордным считался результат загребского «Динамо» (3–22) в сезоне 2011/12.

Кроме того, «Виктория» Пльзень в текущем сезоне показала второй наихудший результат при нуле очков (разница 5–24).

Лига чемпионов. Турнирная таблица группы A