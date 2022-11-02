Худшая разница в истории. Рейнджерс установил антирекорд Лиги чемпионов
В 6-м туре «Рейнджерс» дома проиграл нидерландскому «Аяксу»
Шотландский клуб «Рейнджерс» не набрал ни одного очка в групповом турнире Лиги чемпионов.
В 6-м туре «Рейнджерс» дома проиграл нидерландскому «Аяксу» (1:3). До того шотландцы потерпели фиаско в игре с «Ливерпулем» (1:7).
Шотландцы установили антирекорд турнира, завершив турнир с худшей разницей мячей при шести поражениях (2–22).
До этого дня антирекордным считался результат загребского «Динамо» (3–22) в сезоне 2011/12.
Кроме того, «Виктория» Пльзень в текущем сезоне показала второй наихудший результат при нуле очков (разница 5–24).
Лига чемпионов. Турнирная таблица группы A
😢 - Rangers🏴 have broken the record for the worst performance in the @ChampionsLeague (first) group phase with their 6 defeats and a goal difference of -20— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 1, 2022
❌ 4-0 vs Ajax
❌ 3-0 vs Napoli
❌ 2-0 vs Liverpool
❌ 7-1 vs Liverpool
❌ 3-0 vs Napoli
❌ 3-1 vs Ajax#UCL
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