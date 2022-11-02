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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 02:45 | Обновлено 02 ноября 2022, 03:06
404
0

Худшая разница в истории. Рейнджерс установил антирекорд Лиги чемпионов

В 6-м туре «Рейнджерс» дома проиграл нидерландскому «Аяксу»

02 ноября 2022, 02:45 | Обновлено 02 ноября 2022, 03:06
404
0
Худшая разница в истории. Рейнджерс установил антирекорд Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Шотландский клуб «Рейнджерс» не набрал ни одного очка в групповом турнире Лиги чемпионов.

В 6-м туре «Рейнджерс» дома проиграл нидерландскому «Аяксу» (1:3). До того шотландцы потерпели фиаско в игре с «Ливерпулем» (1:7).

Шотландцы установили антирекорд турнира, завершив турнир с худшей разницей мячей при шести поражениях (2–22).

До этого дня антирекордным считался результат загребского «Динамо» (3–22) в сезоне 2011/12.

Кроме того, «Виктория» Пльзень в текущем сезоне показала второй наихудший результат при нуле очков (разница 5–24).

Лига чемпионов. Турнирная таблица группы A

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Источник Sport.ua
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