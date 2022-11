Бавария и Интер назвали стартовые составы на центральный матч тура

Во вторник, 1 ноября «Бавария» в 6-м туре Лиги чемпионов дома принимает «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Названы стартовые составы команд

Our team to take on @inter_en 👊#packmas #FCBInter pic.twitter.com/Eh6Fb5iUJ1