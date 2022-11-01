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Лига чемпионов
01 ноября 2022, 21:40 | Обновлено 01 ноября 2022, 21:52
197
0

Бавария и Интер назвали стартовые составы на центральный матч тура

1 ноября в 22:00 пройдет поединок 6-го тура Лиги чемпионов

01 ноября 2022, 21:40 | Обновлено 01 ноября 2022, 21:52
197
0
Бавария и Интер назвали стартовые составы на центральный матч тура
ФК Бавария

Во вторник, 1 ноября «Бавария» в 6-м туре Лиги чемпионов дома принимает «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Названы стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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