Лига чемпионов01 ноября 2022, 21:40 | Обновлено 01 ноября 2022, 21:52
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Бавария и Интер назвали стартовые составы на центральный матч тура
1 ноября в 22:00 пройдет поединок 6-го тура Лиги чемпионов
01 ноября 2022, 21:40 | Обновлено 01 ноября 2022, 21:52
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Во вторник, 1 ноября «Бавария» в 6-м туре Лиги чемпионов дома принимает «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
Названы стартовые составы команд
Our team to take on @inter_en 👊#packmas #FCBInter pic.twitter.com/Eh6Fb5iUJ1— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) November 1, 2022
Tonight's starting line-up 📋#FCBInter #UCL #ForzaInter pic.twitter.com/DUlIM9PYng— Inter (@Inter_en) November 1, 2022
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