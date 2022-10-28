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Лига Европы
28 октября 2022, 17:29 |
2450
1

ВИДЕО. Гол-шедевр в ворота Динамо - лучший в туре Лиги Европы

Игроку АЕКа удался классный удар

28 октября 2022, 17:29 |
2450
1
ВИДЕО. Гол-шедевр в ворота Динамо - лучший в туре Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол, который забил игрок АЕКа Ларнака Омри Альтман в ворота «Динамо» Киев, признан лучшим по итогам тура Лиги Европы. Футболисту удался великолепный удар.

Матч завершился со счетом 3:3, а команда Мирчи Луческу потеряла шансы на евровесну.

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АЕК Ларнака - Динамо Динамо Киев Лига Европы Омри Альтман
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Источник Sport.ua
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Gargantua
в первом матче Дюрчи тоже шикарно штрафной забил
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