Лига Европы28 октября 2022, 17:29 |
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ВИДЕО. Гол-шедевр в ворота Динамо - лучший в туре Лиги Европы
Игроку АЕКа удался классный удар
28 октября 2022, 17:29 |
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Гол, который забил игрок АЕКа Ларнака Омри Альтман в ворота «Динамо» Киев, признан лучшим по итогам тура Лиги Европы. Футболисту удался великолепный удар.
Матч завершился со счетом 3:3, а команда Мирчи Луческу потеряла шансы на евровесну.
🥁 Your #UEL Goal of the Week is... ⚽️@Heineken | #UELGOTW pic.twitter.com/5BmPkCEJwG— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 28, 2022
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