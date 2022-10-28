ВИДЕО. Гол-шедевр в ворота Динамо - лучший в туре Лиги Европы

Гол, который забил игрок АЕКа Ларнака Омри Альтман в ворота «Динамо» Киев, признан лучшим по итогам тура Лиги Европы. Футболисту удался великолепный удар.

Матч завершился со счетом 3:3, а команда Мирчи Луческу потеряла шансы на евровесну.